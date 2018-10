Las forenses ven «compatible» el relato del exalumno de Gaztelueta con los abusos sexuales que denuncia El acusado, José María M., numerario del Opus Dei, sigue el juicio. Las cuatro peritos de la Audiencia dan validez a su testimonio, mientras que dos expertos de la defensa desacreditan su trabajo y creen que todo se debe a una «falsa memoria» del joven KOLDO DOMÍNGUEZ Miércoles, 10 octubre 2018, 18:51

Cuando Juan C. cumplió la mayoría de edad, en 2015, presentó en un juzgado de Getxo una querella contra uno de sus antiguos profesores del colegio Gaztelueta por abusos sexuales. Los hechos denunciados se habían producido cinco años antes y de ellos no había ni testigos ni evidencias físicas. Para analizar la «credibilidad de su testimonio», el juez de instrucción ordenó a cuatro peritos judiciales –dos psicólogas y dos médicas forenses– que se entrevistaran con él joven y emitieran un informe.

Este miércoles por la mañana, en la quinta jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Bizkaia contra ese docente, las mismas cuatro profesionales – «peritos de carácter independiente», han dejado claro en la vista– han declarado ante el tribunal y se han ratificado en las conclusiones a las que llegaron durante la instrucción.

Las dos psicólogas, pertenecientes a la Unidad de Valoración Forense Integral, han asegurado que las declaraciones del joven «contienen criterios propios de realidad y tienen elementos compatibles con situaciones experimentadas personalmente frente a otras que han podido ser producto de la imaginación o elaboración interna». Es decir, que el relato sobre los abusos sexuales que realiza el exalumno, y que ya expuso en la primera jornada del juicio, es veraz. «Es consistente, coherente y con ausencia de contradicciones», han apuntado. «Se cumplen más de siete criterios de una declaración verídica que informa de realidad», han añadido.

Las dos expertas han asegurado, además, que el joven presentaba en el momento de la exploración –finales de 2015– una «huella psíquica compatible con la que originan hechos como los denunciados» y que aporta un «relato claramente vivido», lo que chocaría con la hipótesis de la defensa sobre el «falso recuerdo» generado por el propio Juan C.

El término 'compatible' ha vuelto a escucharse por tercera vez cuando las dos médicos forenses, miembros del Instituto Vasco de Medicina Legal, han expuesto las conclusiones del informe que redactaron durante la instrucción. Tras entrevistarse con el joven, que se negó a ser sometido a un examen físico aconsejado por su psiquiatra, concluyeron que presentaba un «diagnóstico de estrés postraumático» que, según su criterio, es «compatible con la vivencia de hechos como los relatados».

Durante su declaración, las cuatro expertas han descrito que lo narrado por la víctima se puede interpretar como una «relación de dominación y sometimiento» del profesor, una relación de «poder-sumisión» y de «aislamiento», no solo por lo que ocurría en el interior del despacho del docente, sino también por el «contexto social» que el joven denuncia que se producía en su clase, cuando los compañeros se «burlaban» de él y lo ridiculizaban» por ser llamado tantas veces a las tutorías por el acusado.

En la sesión de este miércoles también ha comparecido, a propuesta de la Fiscalía, Beatriz Salazar, la psicóloga privada que en 2011 emitió el primer informe valorativo sobre su testimonio, al que dio «credibilidad». «Era consistente y coherente y apuntaba veracidad. No existió simulación del cuadro de estrés postraumático y (...), por lo tanto, su testimonio era creíble», ha apuntado la experta.

Inadecuado y contaminado

Para contrarrestar esos testimonios y plantear al tribunal una explicación alternativa al caso, la defensa del profesor de Gaztelueta había encargado a dos expertos en psicología del testimonio analizar toda la documentación del caso y, en concreto, el trabajo realizado por las peritos de la Audiencia y la especialista privada. Antonio Manzanero, doctor en Psicología y profesor de la Universidad Complutense, y Rocío Vallet, docente en la de Comillas, han comparecido también en la sesión de este miércoles en condición de peritos.

Su declaración ha sido contundente. A su entender, tanto los informes de las cuatro expertas designadas por el juez como el de Beatriz Salazar presentan «deficiencias» porque para su elaboración emplearon protocolos, metodologías y criterios inadecuados. Además, el relato del joven estaba «contaminado» por las sucesivas intervenciones de los familiares y profesionales con las que el joven ha hablado a lo largo de los años, desde sus propios padres a todos los profesionales que le han atendido. Por ello, las conclusiones a las que han llegado las peritos judiciales y la psicóloga quedan invalidadas.

En concreto, Manzanero y Vallet han afirmado que en este caso ha habido muchos «factores de influencia que han podido distorsionar el recuerdo» de la víctima y, por ello, «dificultan ver si lo que la persona recuerda corresponde con lo que pasó». «No se trata de saber si (el denunciante) dice la verdad o miente. No es eso. Lo importante es saber si lo que recuerda se corresponde con lo que pasó», ha argumentado Vallet. «Me sorprende que aquí se hable con tanta seguridad de los hechos ocurridos cuando en realidad no hay ninguna certeza», ha puntualizado.

En su informe, estos dos expertos descartan que los hechos denunciados por Juan C. «sucedieran tal y como él los relata porque, por el tiempo transcurrido y la dinámica que se ha seguido, probablemente se han quitado y añadido detalles». «Científicamente, no hay forma de saberlo. Se puede hablar de probabilidades, pero esa certeza que se tiene aquí de que esto ha pasado así... Nosotros creemos que hay muchas probabilidades de que eso no fuera así», ha afirmado.

A su entender, la que no puede descartarse es la hipótesis de que el origen de la declaración del exalumno sea una «falsa memoria» generada durante las pesadillas o las alucinaciones que sufrió.

Con la sesión de este miércoles ha finalizado la parte testifical de la vista, y solo resta que este jueves Fiscalía, acusación particular y defensa presenten sus conclusiones definitivas. El Ministerio Público ha dejado entrever que podría modificar su calificación provisional, en la que solicitaba una pena de tres años para el profesor por un delito continuado de abuso sexual.