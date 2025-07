El famoso presentador que admite tener un fuerte vínculo con Euskadi: «Es donde me gusta estar y vivir»

Natalia Vázquez Miércoles, 2 de julio 2025, 13:35 Comenta Compartir

Muchas personas nunca van a querer dejar de lado sus orígenes, los lugares en los que se han criado y desarrollado de manera personal, algo que refleja a Jorge Fernández. Según la revista 'Diez minutos', el presentador de 'La Ruleta de la Suerte' ha confesado tener una estrecha conexión con Euskadi: «Tenía claro que quería tener un pie en el País Vasco, que es donde me gusta estar, donde me gusta vivir».

Muestra de ello, el trabajador del popular pograma de Antena 3 cuenta como es su día a día y como logra compaginar su profesión en Madrid con una vida cotidiana en el País Vasco. Estabilidad laboral y personal que no consiguió alcanzar cuando tuvo a su hijo con 30 años: «Tener un hijo me llegó tan al alma que quise estar un año con él. Dejé de trabajar y no tenía ninguna preocupación. Ahora me daría más vertigo porque tengo miedo a perder lo que tengo».

Aun así, gracias a 'La Ruleta de la Suerte' encontró el equilibrio perfecto que a día de hoy sigue manteniendo: «Cuando empecé allí me permitió estar 3 días en Madrid y 4 con mi hijo en Bilbao. Iba y volvía y así he podido criar a mi hijo«. Desde entonces, Jorge ha mantenido esta rutina a causa del fuerte vínculo que creó con el País Vasco.

De modelo a presentador: la larga trayectoria de Jorge Fernández en la televisión

La vida está llena de sorpresas, y un ejemplo perfecto sería la carrera profesional de la actual cara representativa de 'La Ruleta de la Suerte'. Sus inicios estaban muy alejados de la industria audiovisual cuando empezó a estudiar una ingeniería en la universidad para complacer a su padre: «Me di cuenta de que era imposible y luego quise ser preparador físico de un equipo de élite. Al final, llegué a jugar en ACB».

Su camino hacia la televisión comienza a asomarse cuando en el año 1999 se proclama Mister España, aunque jamás imaginaría que podría terminar allí: «De la tele no tenía ni idea de que podía llegar a ser presentador de televisión». Por cosas de la vida Jorge Fernández terminó presentando el familiar programa de televisión 'La Ruleta de la Suerte', donde cumplirá sus dos décadas allí en el año 2026.

El presentador del famoso programa de Antena 3 pasó recientemente por una mala etapa que le hizo adelgazar unos 12 kilos. Una vez más vivir en el norte de España le ayudó a recuperarse de este padecimiento: «Es mi casa de siempre, tengo mar y montaña, me gusta estar allí».

Actualmente, el ex Mister España sigue dejando claro que discierne su personaje televisivo de su vida real: «Yo presento, me quito el mono de presentador, lo dejo en el plató y me cojo el avión a Bilbao. No quiero ser el de la tele. Yo sigo manteniendo a ese Jorge que le gusta el baloncesto, que sigue estudiando... y por eso seguiré viniendo y yendo a Bilbao todas las semanas, que es algo que me encanta».