PNV, PSE y PP evitan de nuevo que la Cámara investigue la OPE de Osakidetza El pasado mes de diciembre los mismos grupos parlamentarios evitaron también la creación de esta comisión AGENCIAS Jueves, 21 marzo 2019, 12:45

Los grupos parlamentarios del PNV, PSE-EE y el PP han evitado por segunda vez la creación en el Parlamento Vasco de una comisión que investigue las irregularidades detectadas en la última Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza que han causado la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón.

Los partidos que sustentan al Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, han votado en contra de la propuesta que ha llevado este jueves al pleno EH Bildu, mientras que el PP se ha abstenido porque a pesar de que ha censurado la «gravedad» de lo sucedido ha reconocido que se han asumido responsabilidades políticas y existe un proceso judicial abierto para investigar las presuntas irregularidades.

El pasado mes de diciembre los mismos grupos parlamentarios evitaron también la creación de esta comisión que, al igual que en este pleno, solo ha recibido el respaldo de la coalición soberanista, su proponente en ambas ocasiones, y de Elkarrekin Podemos.

Darpón presentó la pasada semana al lehendakari su dimisión «irrevocable» cercado por la oposición, después de que un juzgado de Vitoria haya abierto diligencias para investigar si hubo irregularidades en las pruebas de 19 especialidades médicas de la OPE en la que se sospecha que hubo filtraciones de exámenes.

Estas supuestas irregularidades se han cobrado también el puesto de otros tres altos cargos del Servicio de Salud, entre ellas su directora general, María Jesús Múgica.

La sucesora de Darpón, Nekane Murga, tomó este miércoles posesión de su cargo y ha estado presente en el pleno que ha debatido y rechazado la creación de esta comisión.

Las posturas

La proponente Rebeka Ubera (EH Bildu) ha insistido en que sigue siendo necesaria una comisión de investigación en la Cámara para aclarar con «luz y taquígrafos» lo sucedido, «levantar las alfombras», ver lo que hay que cambiar y delimitar si existen más responsabilidades políticas con el objetivo de garantizar el buen nombre de Osakidetza.

Ubera ha criticado la acción del Gobierno en este caso y ha pedido a Murga «ruptura» con la gestión anterior y «cambios» para que en la siguiente OPE de Osakidetza los que accedan a los puestos sean los más preparados, al tiempo que ha negado que esta iniciativa tenga motivaciones electoralistas.

En la misma línea se ha manifestado la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga quien ha opinado que el Gobierno Vasco no ha querido investigar y que sigue siendo necesaria una comisión para «sacar a la luz todo» lo que el Ejecutivo autonómico «ha querido tapar».

Macazaga ha hablado de la existencia de una «práctica corrupta», «normalizada y asimilada» en el seno de Osakidetza y ha dicho que no cree que eso no se conociese en el seno del Departamento de Salud y de la dirección del Servicio Vasco de Salud. «Necesitamos una investigación que hable de las filtraciones» y no dar «carpetazo» a lo sucedido con dimisiones, ceses y un intento de cambiar el modelo de OPE, ha resumido.

La parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha hablado de «falsedad» y «cinismo» en las acusaciones de la oposición ante la inacción del Gobierno Vasco y ha recordado que fue Darpón quien envió toda la información a la Fiscalía y al Ararteko.

También les ha acusado de utilizar la política del «escándalo» por no tener alternativa para Euskadi, de actuar por cálculo electoral y de llevar a cabo una «operación de acoso» contra el PNV y el lehendakari en la que Darpón ha sido «simplemente una pieza» .

Ha respaldado la labor del exconsejero de Salud y ha asegurado que hubieran aguando «perfectamente y encantados» la reprobación registrada por Elkarrekin Podemos pero que él decidió «apartarse» antes.

Natalia Rojo (PSE-EE) ha remarcado que la Justicia está actuando, que el Parlamento no puede ser un «tribunal paralelo» y que la política en este caso ha funcionado «bien» y se han asumido responsabilidades «claras».

Ha reconocido que se puede mejorar el modelo de OPE actual, pero ha subrayado que el «prestigio» de Osakidetza debería estar por encima de los intereses políticos y electoralistas que observa en la iniciativa presentada y en la actuación de la oposición.

Laura Garrido (PP) ha acusado al Gobierno Vasco de ir a «rebufo» de los acontecimientos, de tomar decisiones cuando no ha quedado más remedio y le ha emplazado a hacer una «reflexión profunda».

Aunque ha calificado de «muy grave» lo sucedido, ha reconocido que se han asumido responsabilidades políticas y que existe una investigación judicial para abstenerse.