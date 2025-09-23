Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Obreros trabajan en un edificio de VPO en construcción en Eibar. F. MORQUECHO

Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y permite acceder al programa Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros

El departamento de vivienda mejorará también el programa Gaztelagun y facilitará convertir locales en viviendas

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:18

El Departamento vasco de Vivienda ha dado un paso más en la ampliación de medidas para afrontar la crisis de la vivienda en Euskadi con ... la aprobación de un proyecto de decreto de Medidas Urgentes que, cuando se apruebe definitivamente antes de final de año, conllevará que el 50% de las adjudicaciones de VPO se destine a jóvenes, se facilite la conversión de locales en vivienda o se introduzcan mejoras en programas de vivienda como Bizigune y Gaztelagun.

