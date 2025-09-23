Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y permite acceder al programa Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros

El Departamento vasco de Vivienda ha dado un paso más en la ampliación de medidas para afrontar la crisis de la vivienda en Euskadi con ... la aprobación de un proyecto de decreto de Medidas Urgentes que, cuando se apruebe definitivamente antes de final de año, conllevará que el 50% de las adjudicaciones de VPO se destine a jóvenes, se facilite la conversión de locales en vivienda o se introduzcan mejoras en programas de vivienda como Bizigune y Gaztelagun.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, firmó este lunes la aprobación previa del proyecto de decreto de Modificación Urgente de Disposiciones Reglamentarias de Vivienda (decreto de Medidas Urgentes), que lleva meses tramitándose en paralelo a la proposición de ley de Medidas Urgentes que se está tramitando en el Parlamento, «en una apuesta por abordar reformas integrales para hacer frente a la situación de emergencia habitacional», según destaca la consejería.

El proyecto de decreto, que se ha publicado este martes en el portal de transparencia del Gobierno Vasco, incorpora la figura de las zonas tensionadas y requerirá de dos meses de tramitación interna previa a su aprobación por el Consejo de Gobierno, a finales de este mismo año. El objetivo fundamental de este decreto es incrementar el cupo de viviendas de protección pública dirigidos a las personas jóvenes, actualizar los importes del reconocimiento del derecho subjetivo y de los programas Gaztelagun, ASAP y Bizigune. También plantea hacer más atractivas las ayudas de fomento al alquiler y los programas de captación de vivienda, el acceso a las ayudas de rehabilitación, ampliar la prioridad de las mujeres víctimas de la violencia machista en el acceso a las viviendas de protección pública y garantizar el acceso de determinados colectivos a la adjudicación extraordinaria o directa de una vivienda. En palabras del consejero Itxaso, «el Gobierno Vasco está disponiendo toda la artillería a su alcance para proteger a las personas demandantes de vivienda y maximizar la oferta residencial».

Favorecer a los jóvenes

El decreto certifica el compromiso de dedicar el 50% de toda la vivienda protegida en alquiler a jóvenes menores de 36 años. Además del cupo de reserva para jóvenes, esta batería de modificaciones mejora sustancialmente las ayudas al alquiler Gaztelagun. El programa actualizará sus cuantías ante la escalada de precios que está experimentando el mercado del alquiler residencial, teniendo en cuenta las zonas tensionadas, donde la regulación de los precios que impone esta figura asegura que «el aumento de las ayudas no redunde en un recalentamiento del mercado». Para Itxaso, «este decreto integra la figura de la zona tensionada en nuestras políticas como un elemento de valor y como un criterio de gestión a la hora de dar acceso a los diferentes programas de ayuda para el alquiler».

De este modo, las rentas máximas de acceso a Gaztelagun serán de 900 euros en las tres capitales vascas, 800 euros en sus áreas funcionales y en municipios con más de 10.000 habitantes, y 750 euros en el resto. El consejero ha compartido el impacto de la medida en municipios que hayan sido declarados zona tensionada y ha confirmado que «la renta máxima de acceso a la ayuda podría ascender hasta el 95% del precio medio del alquiler mensual, calculado a partir de la Encuesta del Mercado del Alquiler (EMAL)». Lo que se traduce en que la renta máxima de acceso en Donostia, la capital más cara de Euskadi, se elevaría hasta 991 euros, por ejemplo, donde el alquiler medio en función de la última EMAL es de 1.030 euros.

Además, el decreto de Medidas Urgentes amplía los ingresos máximos que dan acceso a la ayuda, con nuevas horquillas de 3.000 hasta 30.000 euros para solicitudes individuales, de 3.000 hasta 36.764 euros para solicitudes conjuntas, y de 3.000 hasta 39.184 euros para familias numerosas. Asimismo, la modificación de la orden Gaztelagun permitirá incorporar el alquiler de habitaciones y situaciones de subarrendamiento.

Mejoras en Bizigune

Pero no es esa la única novedad en lo relativo al acceso a las viviendas de gestión pública. Bizigune experimentará cambios para que el umbral máximo de renta que da lugar a acceder a una vivienda inserta en este programa de mediación pública de alquiler pase de 21.000 a 45.022,57 euros, «equiparándolo al régimen general de VPO y con objeto de responder mejor a la gran demanda que registran las clases medias en Euskadi», ha subrayado Itxaso.

Al mismo tiempo, el programa Bizigune verá cómo el canon (renta) que Alokabide paga a los propietarios que ponen su vivienda a disposición del Gobierno Vasco a través de esta fórmula crecerá en general, y muy especialmente en zonas tensionadas. El canon alcanzará el 80% del valor de mercado y hasta 700 euros como máximo, mientras que en municipios declarados zona tensionada, este importe se incrementará hasta el 95% de la EMAL y se acercará a los 800 euros en Bilbao y a los 965 euros en Donostia.

Por otro lado, los ingresos máximos que reconocen el Derecho Subjetivo a la Vivienda aumentarán en 1.000 euros en los tres supuestos de unidad convivencial, llegando a 14.000 euros al año para un miembro, a 18.000 euros al año para dos miembros, y hasta 20.000 euros al año para tres o más miembros. Este derecho asegura, a las unidades convivenciales con estos niveles de renta, el acceso a una vivienda pública en alquiler o, en su defecto, a la Prestación Económica por Vivienda (hasta 300 euros al mes). De manera complementaria, se añade el requisito de 3 años mínimo de antigüedad de empadronamiento en Euskadi para la adjudicación de vivienda pública en alquiler.

Redensificar la ciudad construida

La conversión de locales comerciales y de espacios industriales en viviendas también es objeto de modificaciones en este decreto de Medidas Urgentes, ya que, al equipararlos a las viviendas resultantes de una rehabilitación, posibilita la conversión total o parcial de plantas bajas, edificios industriales o terciarios en más vivienda sin necesidad de consumir suelo y apostando así por la «redensificación de la ciudad construida». En este contexto, la modificación del decreto de Habitabilidad asegurará la conversión de locales en vivienda mediante la exoneración de las condiciones de soleamiento, orientaciones y distribución interior, equiparándolos a actuaciones de rehabilitación con condiciones menos exigentes.

El consejero de Vivienda ha valorado positivamente esta exoneración, afirmando que «es un instrumento útil para flexibilizar y facilitar la conversión de locales comerciales en viviendas, para lo que será necesario que los ayuntamientos echen una mano y pongan también toda su capacidad normativa al servicio de esta causa».

La entrada en vigor del decreto a final de año supondrá la modificación de doce normas y un aumento del gasto anual del departamento superior a los 5 millones de euros, aunque también prevé incorporar 2,5 millones de euros a través de los contratos suscritos con las personas inquilinas beneficiarias del programa Bizigune.