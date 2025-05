Esther Paniagua: «Los apagones digitales serán más comunes y difíciles de prevenir y prever»

Jesús Falcón San Sebastián Viernes, 2 de mayo 2025, 11:14 Comenta Compartir

Esther Paniagua, periodista, investigadora y autora de 'Error 404. ¿Preparados para un mundo sin internet', considera que los apagones digitales que nos dejan sin conexión a internet serán «cada vez más comunes». Esta vez fue originado por el apagón eléctrico del pasado lunes pero advierte de que hay múltiples factores que pueden derivar en situaciones similares «que demuestran nuestras vulnerabilidades».

- Volvemos a tener apagón digital menos de una año después, ¿cree que son inevitables?

- No son inevitables, pero sí cada vez más comunes y difíciles de prevenir y prever. La prueba es que la reacción que llevó al colapso el lunes no se había considerado entre las eventuales contingencias. A menudo somos incapaces de imaginar de dónde pueden venir los fallos, y no comprendemos del todo el alcance y las dinámicas de interdependencia que pueden provocar caídas. Lo mismo sucede con su impacto. Una interrupción de una infraestructura crítica como la electricidad o las Tecnologías de la Información y la Comunicación tiene siempre efectos en cascada, hasta tal punto que es muy difícil predecir con certeza su alcance, como reconocen quienes trabajan en su protección. Es un círculo vicioso, con consecuencias en cascada.

- Esta vez el origen ha sido muy diferente al de julio pasado.

- Sí, esta vez se ha producido como consecuencia de la ausencia de electricidad, y no de un fallo informático directo, como el de Crowdstrike del pasado julio. Sí podría ser, sin embargo, causa de un error informático indirecto, o de un ciberataque. A día de hoy, las causas siguen siendo inciertas, y ninguna opción está descartada.

- ¿Se ha mejorado en estos meses la prevención? ¿estamos más preparados?

- Es difícil saberlo. Desde la UE y el gobierno se han lanzado iniciativas de ciberprotección tanto corporativa como ciudadana, y de preparación para eventuales desastres. Está por ver su calado, y también habrá que ver el impacto de estos apagones en la inversión en prevención y mitigación de situaciones como estas. Este apagón eléctrico ha demostrado nuestras vulnerabilidades, pero tal vez si hubiera sucedido en julio del año pasado habría sido peor. Tal vez haya organizaciones que en este periodo de tiempo han fortalecido sus sistemas de respaldo analógicos, y desarrollado planes y protocolos de funcionamiento sin conexión. Tal vez hay personas que se han preparado mejor. No me consta un cambio significativo, pero es posible que haya casos interesantes por descubrir en este sentido.

- ¿Qué considera que falta por hacer o qué recomendaría?

- Es fundamental contar con equipos analógicos de respaldo que funcionen de manera autónoma, sin depender ni de la red eléctrica ni de internet; disponer de sistemas alternativos o redundantes capaces de operar si se produce un fallo parcial; definir planes de contingencia con protocolos precisos que detallen funciones, tiempos, responsables, lugares y objetivos, considerando la mayor cantidad posible de escenarios inesperados. También es igual de importante comprobar que los sistemas de respaldo siguen funcionando, y que los planes están actualizados, y hacer simulacros. Por ejemplo, un médico me comentaba que uno de los generadores en su hospital no funcionaba, una auténtica negligencia y una dejadez que pudo costar vidas.

- ¿Y en materia de ciberseguridad? ¿Podemos hacer algo los usuarios?

- Existen algunas medidas mínimas: verificación en dos pasos para proteger el acceso a las cuentas, segmentación de las redes, instalación de antivirus y cortafuegos, copias de seguridad periódicas, planes de respuesta ante incidentes, contraseñas robustas y actualizadas, evitar redes Wi-Fi públicas para actividades sensibles, utilizar plataformas de mensajería y correo seguras, activar opciones de privacidad y mantenerse informados sobre las amenazas digitales más frecuentes. Estas recomendaciones son relevantes tanto para entidades como para personas.

- ¿Qué opina de tener en casa algún kit de supervivencia que se recomienda estos días?

- Deberíamos sumarnos a estas iniciativas. De hecho, la Unión Europea ha sugerido que cada hogar cuente con un kit básico de emergencia para hacer frente a situaciones de crisis como la reciente, que incluya suministros esenciales como agua potable, alimentos no perecederos, linternas, dinero en efectivo y productos de higiene, entre otros. A esto le añadiría otros artículos, como por ejemplo walkie talkies de largo alcance. Puede parecer anacrónico, pero en apagones como el de este lunes nos damos cuenta de que no lo es.

Temas

Internet

apagón