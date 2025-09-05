Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La estafa podría volver a repetirse en otra administración E. C.

Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad

El nuevo timo consiste en realizar una transferencia desde una cuenta hackeada y recoger los billetes antes de que la operación se cancele

Ainhoa de las Heras

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:15

Una nueva estafa ha llegado a Bilbao. La delegación de Loterías en Vizcaya ha alertado a todas las administraciones de un timo que ha sufrido ... uno de sus socios para que los demás estén prevenidos. Ocurrió la semana pasada en uno de los negocios con más solera del centro de Bilbao, que ha repartido jugosos premios a lo largo de su historia. Han sufrido un desfalco de 10.000 euros en la adquisición de 500 décimos de lotería.

