La entrevista que se atasca a un donostiarra del FC Barcelona en pleno partido: «No entiendo tu pregunta» Darío Brizuela protagoniza un curioso momento televisivo con dos confusiones en menos de 15 segundos

J. F. San Sebastián Lunes, 13 de octubre 2025, 18:39 Comenta Compartir

El jugador donostiarra Darío Brizuela, de la sección de baloncesto del Barça, protagonizó este domingo una singular y divertida anécdota a pie de pista en el Palau Blaugrana durante el derbi que enfrentó a los azulgranas contra el Lleida. La curiosa entrevista ocurrió durante el descanso del choque, con el marcador cinco puntos abajo para el equipo local.

Brizuela se vio sorprendido cuando una periodista de la televisión pública catalana se aproximó a él para pedirle, en catalán, un breve análisis. Inicialmente, la reportera se dirigió al jugador en su idioma. Brizuela, muy educadamente, le comunicó que no había entendido la pregunta. Tras esta respuesta, la periodista la repitió en castellano.

Fue entonces cuando se produjo la segunda confusión en menos de 15 segundos, esta vez sobre el estado del marcador. El Barça, momentos antes de la entrevista, había logrado reducir una diferencia de trece puntos a cinco. Al preguntarle en castellano, la periodista consultó: «¿Qué nos podéis decir de esta remontada que estáis protagonizando, Darío?».

La respuesta del jugador nacido en San Sebastián, que lleva dos años en la plantilla del Barça, sorprendió a la entrevistadora. Brizuela corrigió la apreciación del juego al señalar: «Remontada ninguna. Estamos cinco abajo todavía».

Tras el breve intercambio, la entrevistadora deseó suerte a Brizuela para la segunda parte. Aunque los azulgranas conseguirían ponerse por delante en el tercer cuarto, el Lleida acabó imponiéndose en el choque en los últimos diez minutos. El encuentro terminó con la derrota del Barça por los mismos puntos que durante la surrealista entrevista, cinco, con un marcador final de 86-91.

Espectacular entrevista a Darío Brizuela en TV3. pic.twitter.com/i3jZdWRQcx — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 12, 2025

A pesar de la anécdota, Brizuela firmó un partido a buen nivel al aportar diez puntos y cuatro asistencias a su equipo. No obstante, en las redes sociales, especialmente entre los aficionados catalanes, se ha generado especulación respecto al tono empleado por el jugador tanto al manifestar que no entendía el catalán como al desmentir la supuesta remontada.