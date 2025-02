Encargar un crimen por 20.000 euros

Una vida humana cuesta unos miles de euros en la 'Dark Web'. El asesinato de Arturo Torró, exalcalde de Gandía, presuntamente a manos de ... asesinos profesionales como apuntan todos los indicios, ha vuelto a poner sobre la mesa el oscuro mundo de los crímenes por encargo. Un ordenador, acceso a un motor de búsqueda especial para la 'red oscura', el laberinto en el que se esconden actividades delictivas, son las herramientas que permiten acceder a los servicios de un sicario. «Desgraciadamente no es complicado contratar a un sicario», lamenta el abogado penalista Vicente Ibor.

El letrado, por su amplia experiencia profesional llevando casos penales en los que ha habido asesinatos de por medio, comenta que hay dos vías posibles: contactar con una organización criminal que esté especializada en cometer este tipo de delitos y que principalmente suelen proceder de países de Europa del Este o de América Latina o acceder a la llamada 'Dark Web' y dar con asesinos que se anuncien en esta cara oculta de internet.

«Cualquiera puede contratar a un sicario si cuenta con los medios económicos suficientes y tiene una maldad absoluta. También hay que ser un inconsciente porque entraña muchísimo riesgo de que la persona contratada para matar acabe delatándote ante las autoridades», argumenta Vicente Ibor.

La 'Dark Web' es una parte escondida de internet a la que no se puede acceder a través de los motores de búsqueda tradicionales como Google o Safari. Hay que descargarse un navegador específico llamado 'Tor' y además una persona que tenga acceso a la 'Dark Web' debe invitarte, según detalla el abogado. Al acceder a este espacio se abre una puerta a la criminalidad: desde sicarios hasta pedófilos o tráfico de drogas o armas.

Estos grupos criminales también tienen sus sedes. Más bien, despachos en los países en los que están asentados. Con la apariencia de una oficina de cobro cualquiera, ofrecen servicios de asesinos a sueldo, según detalla otro abogado penalista a Las Provincias que ha llevado varios casos en los que había implicados sicarios y prefiere que no se revele su identidad.

Este letrado detalla que tienen una estructura muy militarizada. Primero viene alguien a España al lugar en el que se va a cometer el delito y se dedica a recabar información sobre la víctima. Estudian sus horarios, sus rutinas... Ven en qué momentos pasan por sitios poco transitados en los que no haya cámaras de seguridad para conseguir cometer el crimen con total impunidad. En caso de que el objetivo no suela pasar por lugares despoblados, los criminales «fuerzan» el acercamiento. Todo apunta a que a Arturo Torró le deshincharon las ruedas de su coche a la altura de la A-38. No fue algo casual. «Querían que bajara la guardia y que tuviera que detenerse para poder matarlo», detalla el letrado penalista.

Lo curioso es que a parte de la muerte del exalcalde de Gandía, en los últimos años ha habido varios delitos cometidos por sicarios que han quedado sin resolver. En 2024, tres hombres colombianos aparecieron muertos en El Saler. Las hipótesis apuntaron a que el móvil fue un ajuste de cuentas y que quien apretó el gatillo era profesional. Otro crimen en el que todavía no se han producido detenciones. «A la media hora de disparar ya se han ido del país y se han desecho del arma del crimen», dice el letrado penalista.

¿Cuánto vale arrebatar una vida? Los precios para cometer un asesinato también fluctúan. El abogado penalista Vicente Ibor comenta que hay una horquilla muy amplia pero puede oscilar de los 20.000 a los 200.000 euros.

«Dependerá mucho también del modo de actuación de los sicarios, de su 'profesionalidad' y de quién sea la víctima», comenta Ibor. En el caso de Arturo Torró, al tratarse de una persona pública, todo apunta a que su asesinato costaría más dinero que el de una persona de a pie si se acaba confirmando esta hipótesis.

Para el experto penalista «habría que investigar a los enemigos que podría haber tenido en el mundo empresarial y no tanto a la esfera política dado que tenía negocios internacionales».

Otro de los aspectos que desconciertan al letrado penalista es que al parecer los asesinos de Torró emplearon un calibre pequeño para acabar con su vida. «Eso es algo inusual porque con un calibre pequeño si el disparo no ha afectado la bala a un órgano vital es más fácil que la persona pueda salvar su vida», apunta.