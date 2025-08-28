Seis de cada diez menores vascos tiene un móvil antes de los 15 años

Son pocos los menores que a día de hoy crecen sin un móvil en la mano. Como si de una prolongación de su cuerpo se ... tratara, siete de cada diez españoles de entre 10 y 15 años tiene un teléfono, una cifra que asciende al 96% en adolescentes de 15 años. Aunque la media vasca de menores con un dispositivo está por debajo de la estatal, situándose en el 65,8%, seis de cada diez de ellos lo tiene. Así lo recoge el estudio 'Móviles en España 2025. Penetración, uso infantil y gestión sostenible' de TBS-Education Barcelona, que también analiza el acceso a un móvil en base al nivel económico o de estudios y la capacidad de reciclaje de los móviles viejos por comunidades; Euskadi es el segundo territorio que más guarda los teléfonos móviles en casa 'por si acaso' en vez de llevarlo a un punto limpio para un deshecho adecuado.

Los menores riojanos son quienes tienen acceso a un móvil a edades más tempranas y casi ocho de cada diez (79,9%) tiene uno antes de cumplir los 15 años. Al otro lado de la balanza se encuentra Euskadi: las familias vascas parecen llevar un mayor control en el hogar y son seis de cada diez (65,8%) quienes tienen un móvil antes de llegar a la adolescencia, seguidos por las de Galicia (63,4%), Castilla y León (62,6%), Navarra (62,6%) y Cantabria (60,8%). La media estatal se sitúa en un 69,6%.

65,8% de los menores vascos de entre 10 y 15 años tiene un móvil; la media estatal es 69,6%.

Las diferencias, señala el estudio, se pueden deber a «la percepción familiar sobre la autonomía digital y las políticas educativas», así como también al «tamaño y estructura de los hogares y el nivel de renta media o el entorno (rural o urbano)», factores que el estudio tiene en cuenta y también analiza.

Cada vez son más las familias preocupadas por esta tendencia y las que buscan formar parte del cambio, empezando desde sus propios hogares. Las normas y restricciones sobre el uso de los 'smartphones' son objeto de debate y discusiones, así como también lo es la búsqueda de una respuesta a la pregunta que se hacen todos los padres y madres: '¿A qué edad le doy su primer móvil a mi hijo?'. No hay respuestas correctas, pero tal y como reflejan los datos estatales, es a partir de los 12 años cuando se da la mayor parte de la iniciación, un verdadero 'boom'. A los 10, solo el 22% de los niños tiene móvil. La cifra aumenta hasta casi el doble (41%) cuando se les pregunta a los de 11 años, y para cuando cumplen los 12, el 70% de ellos ya goza de un 'smartphone'.

El porcentaje de menores digitales no hace más que aumentar con los años: a los 15, prácticamente todos los chaveles tienen móvil (96%). Si algo confirman estos datos es que los teléfonos son una herramienta imprescindible en la vida de los chavales, que no solo facilitan la comunicación entre ellos, sino que actúan como portal al conocimiento o al entretenimiento. Eso sí, también generan problemas de adicción; por ello es necesario saber cómo gestionar las horas que pasan frente a la pantalla o la seguridad digital.

Nivel económico del hogar

Por otro lado, el estudio también considera el género un factor de interés y significativo, y es que son las niñas quienes consiguen hacerse con un móvil antes. El 70,9% de niñas de entre 10 y 15 años dispone de un móvil, frente al 68,4% de ellos. No solo eso. El uso de los 'smartphones', al parecer, también depende del nivel de estudios. La encuesta compara el uso del teléfono entre quienes tienen una carrera universitaria, un máster o estudios equivalentes, y quienes tienen un nivel académico inferior a la educación primaria. Su uso es relativamente menor entre las personas con menor nivel educativo; por otro lado, los niveles más altos de educación son muy homogéneos, con una penetración del 100%. La diferencia en el País Vasco se sitúa por debajo de la media estatal (8,7 puntos); la diferencia en la penetración del móvil entre los más y los menos educados es de 6,9 puntos.

Sin embargo, el nivel económico no está tan relacionado con el acceso a un teléfono móvil. Los hogares que ingresan un sueldo mínimo (o menos de 1.200 euros) tienen una penetración del 67%; los que cobran entre 1.200 y 1.900 euros, del 70%; y aquellos hogares con ingresos de más de 3.900 euros tienen una penetración del 68%.

En Euskadi se guarda el móvil viejo en el cajón vez de reciclarlo

Euskadi es el segundo territorio que más guarda los teléfonos móviles en casa 'por si acaso' en vez de llevarlos a un punto limpio para un desecho adecuado. Así lo recoge el estudio 'Móviles en España 2025. Penetración, uso infantil y gestión sostenible' de TBS-Education Barcelona, que analiza las conductas de las familias y los hogares del estado en cuanto al uso de los 'smarphones'.

A la hora de adquirir un móvil nuevo, surge una nueva decisión: ¿qué hacer con el viejo? El 64% de los vascos lo tienen claro. Euskadi es el segundo territorio, por detrás de Cantabria (65,9%), que más guarda los dispositivos antiguos en el cajón antes de desecharlos correctamente en un punto limpio de reciclaje o en un centro de recogida para un manejo cuidadoso de desechos. «El alto porcentaje de dispositivos guardados en casa evidencia la necesidad de promover iniciativas más efectivas para la reutilización y el reciclaje», señala el estudio. «El reto futuro será cerrar la brecha entre la conectividad universal y la sostenibilidad».