Dos niños miran sus teléfonos móviles; la mayoría de ellos se hace un con un 'smartphone' a los 12 años. FOTOLIA

Seis de cada diez menores vascos tiene un móvil antes de los 15 años

Además, las niñas son las primeras en hacerse con un 'smartphone' antes de la preadolescencia; un 70% de ellas tiene uno frente al 68,4% de ellos

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:03

Son pocos los menores que a día de hoy crecen sin un móvil en la mano. Como si de una prolongación de su cuerpo se ... tratara, siete de cada diez españoles de entre 10 y 15 años tiene un teléfono, una cifra que asciende al 96% en adolescentes de 15 años. Aunque la media vasca de menores con un dispositivo está por debajo de la estatal, situándose en el 65,8%, seis de cada diez de ellos lo tiene. Así lo recoge el estudio 'Móviles en España 2025. Penetración, uso infantil y gestión sostenible' de TBS-Education Barcelona, que también analiza el acceso a un móvil en base al nivel económico o de estudios y la capacidad de reciclaje de los móviles viejos por comunidades; Euskadi es el segundo territorio que más guarda los teléfonos móviles en casa 'por si acaso' en vez de llevarlo a un punto limpio para un deshecho adecuado.

