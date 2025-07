La falta de plazas en la universidad pública empuja a familias vascas a hacer reservas de hasta 3.000 euros en la privada

Acceder al grado universitario deseado se ha convertido en los últimos años en un camino realmente arduo, lleno de incertidumbres y preocupaciones para los estudiantes ... y sus familias. Esta complejidad, que no es exclusiva del País Vasco, afecta de manera general a todo el circuito público del sistema universitario estatal, donde la oferta de plazas en muchas comunidades autónomas está lejos de satisfacer la demanda de la sociedad. Es tal la dificultad que, en ocasiones, ni siquiera una gran nota en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) te garantiza el acceso a la formación soñada. Lo que lleva a alumnos con buenos expedientes a reservar plazas en centros privados ante la duda de si podrán matricularse en universidades públicas como la EHU, donde la oferta de plazas se mantiene estable en los últimos años pese a haberse disparado las preinscripciones. Además, esa reserva de plaza en una universidad privada no sale gratis, ya que la horquilla va desde los 500 euros hasta los 3.000 que pide la Universidad de Deusto para garantizar una plaza en el grado de Medicina.

En la Universidad del País Vasco (EHU) se han dispuesto para el próximo curso 8.789 plazas y se han recibido hasta 20.638 preinscripciones. ¿Va a haber alumnos que se queden sin sitio? Sí, claro, «pero no van a ser 12.000. Esa es una cifra sobredimensionada», aclara a este periódico Urtza Garay, la viceconsejera de Grado y Transformación Digital de la EHU. «Cuando un alumno hace la preinscripción en nuestra universidad, pone en una lista hasta ocho carreras por orden de prioridad», indica. Poder solicitar varias plazas es uno de los factores que explicaría, en parte, que la demanda esté siendo cada vez más alta en la red pública, donde los precios son sensiblemente más bajos que en los centros privados.

Esa cantidad de aspirantes a entrar en septiembre en la EHU -más de 20.000- irá, eso sí, menguando con la publicación de cada lista de admisión en los grados. Es un proceso que arrancó el pasado día 11, en el que miles de jóvenes vascos supieron si habían sido o no aceptados en las carreras por las que habían apostado. En Euskadi son seis los periodos de ordenación de admitidos y tienen lugar entre los meses de julio y septiembre, desde que termina la PAU hasta los primeros días del curso lectivo. Para más inri, cada comunidad autónoma tiene unas fechas diferentes para hacer públicas estas clasificaciones, complicando aún más el proceso de elección de universidad.

«La cifra definitiva de inscritos y de gente que se queda fuera la vamos a tener en septiembre. Cuando tengamos esos números los vamos a analizar en profundidad. Hay que ver cómo se puede adaptar la oferta de la EHU a las necesidades de la sociedad no solo vasca, porque a nuestras aulas llegan también alumnos de diversos países», adelanta Garay, quien, no obstante, incide en que «nuestros recursos son limitados».

Una tendencia al alza

En la Universidad Pública de Navarra -UPNA-, otro de los destinos favoritos de los estudiantes vascos, también sucede algo parecido. Para el curso 25/26 se ofertan 2.290 plazas y las preinscripciones se han elevado hasta las 9.896. En cuanto a la evolución de plazas ofertadas y número de preinscripciones en la Universidad del País Vasco, según datos facilitados por la propia institución, se observa que en los 10 últimos años la oferta de plazas apenas ha variado, moviéndose siempre en torno a los 8.600. En cambio, el número de preinscripciones sí lo ha hecho, pasando de 15.800 en el curso 16/17 a las 20.638 de este próximo año. «La gente antes no hacía tantas prematrículas. Es una tendencia al alza que tenemos que estudiar en profundidad», señala Garay.

La escasez de plazas en la red pública provoca que los estudiantes tengan miedo a quedarse sin sitio y por ello hagan las prematrículas en seis, siete o hasta ocho universidades diferentes. En algunos casos, incluso más. Todos los huevos no pueden ir a la misma cesta. El problema reside en que en algunos grados de la pública, sobre todo los que tienen las notas de corte más altas, se quedan sin sitio incluso estudiantes brillantes que han obtenido una nota muy alta en la Selectividad. En estos casos las universidades privadas surgen como una alternativa, pero el precio de algunos de sus grados quintuplica a los de la pública y hay muchas familias que deben pedir préstamos bancarios para acometer esta inversión. Otras, directamente, no pueden afrontar el gasto. Eso, además, sin contar la búsqueda de piso o residencia en caso de que la universidad esté en otro territorio y tenga que mudarse a una ciudad en la que, en la mayoría de los casos, tendría que vivir cuatro años.

Si bien el número de nuevos matriculados en la EHU se ha estancado en la última década porque la oferta de plazas no ha subido -ni ha bajado-, esa cifra sí ha aumentado en la red privada. Este periódico se ha puesto en contacto con las universidades de titularidad privada que operan en el País Vasco para conocer cómo han variado estos registros en los últimos años. Así, Deusto y Tecnun han crecido en un 33,67% y un 36,36% desde 2015, respectivamente; Mondragon Unibertsitatea lo ha hecho en un 18% en los últimos cuatro años; y Euneiz es un centro privado de reciente creación.

Fianzas con condiciones

Eso sí, hay un modo de garantizarse una plaza universitaria. Los centros privados tienen un mecanismo por el cual, previo pago de una especie de fianza, se puede reservar una plaza -siempre y cuando se hayan superado los procesos de admisión y entrevistas dispuestos por cada entidad-. En Deusto, por ejemplo, hay tres tarifas para reservar plaza: 900 euros para el grueso de los grados, 450 para los de modalidad virtual y 3.000 euros para estudiar Medicina. En Mondragon Unibertsitatea hay que adelantar el 6% del importe total de la matrícula; en Tecnun es un precio estándar de 500 euros; y en Euneiz hay dos pagos previos del 10% y el 25% del total de la cuota anual.

Estos pagos no siempre son a fondo perdido en el caso de que no se acabe materializando la matrícula, ya que existen condiciones en las que la familia del estudiante puede recuperar la inversión: que el alumno no haya superado el Bachillerato o la Selectividad, que padezca una enfermedad que le impida estudiar, que el plazo firmado para romper la vinculación contractual no haya vencido a la hora de echarse atrás, etc. En el resto de supuestos, el estudiante perdería ese dinero si finalmente no ocupa el puesto que había reservado previamente.

Pero, ¿por qué se establecen estos mecanismos de reserva de plaza? En el caso de Tecnun, lo explica Iñigo Gutiérrez, su director de Desarrollo. «Nosotros hacemos exámenes de admisión desde diciembre. Esta es una forma para que la gente que se matricula muestre el interés en que va a reservar esa plaza», explica. Desde Deusto argumentan que «el número de plazas en los grados es limitado» y en Euneiz apuntan que «este mecanismo aporta tranquilidad a las familias, y al mismo tiempo favorece la estabilidad en el desarrollo de los diferentes estudios. La universidad asume la implantación del grado y esto conlleva inversiones en recursos tecnológicos, materiales, adecuación de instalaciones...».