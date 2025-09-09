Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación

No está elegido al azar el nombre de la mesa diseñada por el Gobierno Vasco para construir un nuevo sistema educativo. 'Eskola Bikaina Denontzat' se ... llama el foro inaugurado ayer por el lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Educación, Begoña Pedrosa: una escuela excelente para todos, significa. La opción del euskera tampoco es baladí. Son las prioridades del curso que arrancó oficialmente ayer: una escuela de calidad, pero inclusiva ante todo; un sistema con buenos resultados, pero sin perder de vista la cohesión. Todo ello con el euskera como vehículo integrador.

Los datos revelan que la segregación sigue siendo una asignatura pendiente del sistema educativo vasco. Si en el curso 2020/21 se incorporaron 2.500 alumnos y alumnas con las clases ya iniciadas, el pasado año la cifra ascendió a 8.000, la mayoría vulnerables. La clave, no obstante, está en dónde van a parar todos esos alumnos con necesidades especiales. El desafío consiste en distribuirlos de manera equitativa entre los centros de aquellos lugares que más niños y niñas reciben en pleno curso. Porque los datos revelados ayer por la consejera indican que no llegan en la misma proporción a todas las comarcas. 25 áreas, entre las 203 en las que se divide la geografía vasca, reciben el 60% del total del alumnado de matrícula viva.

Una vez escolarizados, los datos arrojan que el reparto no es del todo igualitario. Según el diagnóstico compartido ayer por los agentes de la mesa 'Eskola Bikaina Denontzat', la segregación es un hecho. Habría que cambiar de centro a un 43% de alumnado vulnerable para terminar con ella. Ese porcentaje de estudiantes con necesidades altas que habría que cambiar de colegio para que no haya segregación es más bajo en Gipuzkoa (39%) que en Bizkaia (42%) y en Araba (45%). Y dentro del propio territorio, la necesidad de la redistribución es mayor en Donostia (44%) que en el resto de municipios (36%).

En su objetivo de minimizar la segregación, el Gobierno Vasco ya ha intervenido haciendo que los centros tengan que guardar una serie de plazas para alumnos vulnerables. Según los datos, el 42,9% de los centros –un total de 224 colegios– han realizado algún cambio para reducir esa diferencia en el número de alumnos especiales. El 30,8% de los centros no han realizado variaciones en su matrícula y el 21,6% no ha tenido la necesidad al tratarse del único en su área de influencia. También se da el caso de que 24 escuelas se han alejado del objetivo de reducir la segregación.

El lehendakari puso en valor este eje estratégico: «Tenemos que garantizar una escuela que una en la diversidad en lugar de separar, que asegure no solo la igualdad de oportunidades, sino también los mejores resultados; una escuela que vele por el bienestar emocional y haga del euskera un elemento de cohesión, acogida e identidad comunitaria».

Las dos caras de la misma moneda –resultados e inclusión– apuntan a una realidad a la que el Ejecutivo vasco quiere hincar definitivamente el diente: la segregación escolar. «El sistema está afrontando cambios de enorme magnitud, que no van a cesar y nos exigen innovación y adaptación. Cambios ante los que no bastan los parches», advirtió Pradales. El diagnóstico concluye que «resulta imprescindible un cambio de enfoque que permita reducir la segregación escolar, reforzar la calidad y garantizar que todo el alumnado, especialmente el más vulnerable, tenga acceso a las mismas oportunidades de progreso».

La mesa parte con la oposición sindical. ELA no acudió ayer a la primera sesión y tanto LAB como CC OO se mostraron críticos con su contenido. El desarrollo de Eskola Bikaina Denontzat se extenderá a lo largo del curso 2025-2026 y se articula en tres fases: validación del diagnóstico inicial; definición de misión, visión y principios compartidos; y definición de ámbitos de actuación y medidas concretas.