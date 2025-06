EHU construirá una residencia de estudiantes en el campus de Leioa

Iñigo Fernández de Lucio San Sebastián Lunes, 23 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Al proyecto de construir una nueva residencia de estudiantes en Donostia, con capacidad para acoger a unas 200 personas, se le suma otro, en Leioa. ... EHU pretende edificar una residencia de estudiantes en las instalaciones del campus de Bizkaia. Por el momento no es más que un proyecto. No se sabe cuántas plazas tendrá ni cuánto costará financiar su construcción. Pero el nuevo equipo rectoral que lidera Joxerramon Bengoetxea se ha fijado esta cuestión del alojamiento como una de sus prioridades en sus tres campus. También se van a ampliar de 230 a 450 las plazas de la residencia Tomás Alfaro, en Álava. En Bizkaia, la Universidad cuenta con 180 puestos en el colegio mayor Unamuno y con otros 220 en la residencia Blas de Otero, ambos en Bilbao. También tiene proyectos intergeneracionales para compartir piso, que tienen una gran acogida; pero, con todo, no es suficiente.

Según ha podido saber este periódico, la Universidad ya ha recibido una oferta de una empresa alemana interesada en edificar una residencia en la zona del parque tecnológico del campus, pegada a la carretera Leioa-Unbegana. Las conversaciones en estos momentos giran en torno a cómo podría encajar este proyecto con la visión que le quiere dar el equipo rectoral. La idea de los responsables universitarios es que la residencia acoja una mezcla de usuarios. Algunas plazas se ofertarán a precio de mercado, pero otras estarán reservadas a familias de bajos ingresos y jóvenes desarraigados, a quienes se ofrecerá un itinerario académico y acompañamiento personal hasta que se integren en el mercado laboral. Se trata de dar a la residencia «una perspectiva inclusiva», en palabras del rector. La primera vez que se habló de levantar una instalación de este tipo fue durante la negociación presupuestaria de la Diputación vizcaína, cuando EH Bildu introdujo este asunto, entre otros, a través de diversas enmiendas. Ya ha habido reuniones al más alto nivel entre responsables del Gobierno foral y EHU. MÁS INFORMACIÓN 200 habitaciones en Donostia para aliviar el problema de alojamiento En cualquier caso, con la residencia se persigue un doble objetivo. Por un lado, paliar la escasez de vivienda. El mercado está tensionado, lo que complica a los jóvenes universitarios encontrar habitaciones, pese a que muchos arrendadores optan por el alquiler temporal como forma de eludir los corsés de la ley de vivienda. Por otro lado, los nuevos gestores de la institución académica buscan animar la vida del campus de Leioa, una asignatura pendiente desde hace años que ayudaría también a aumentar el sentimiento de pertenencia. En esa línea se sitúan otras medidas adoptadas, como la recuperación de la fiesta universitaria, que se celebró el pasado mes de marzo por primera vez desde hace veinte años. Y también hay que leer en esa clave las obras que la Universidad acometerá este mismo verano para remodelar la plaza Mikel Laboa, llamada a ser el corazón del campus. En estos momentos, la plaza cuenta con algún comercio, varias terrazas hosteleras, mesas de ping pong y unos futbolines algo oxidados. Para revitalizar esta zona y, en última instancia, hacer atractivo residir en el campus, será clave dar un impulso a la conexión con Bilbao y el resto de Bizkaia. Clínica odontológica Más allá del campus, la Universidad tiene planes para expandirse en Bilbao, que es otro de los grandes retos pendientes. EHU cuenta en la ciudad con la Escuela de Ingeniería, la Facultad de Económicas de Sarriko, la de Economía y Empresa de Elcano y está en construcción la futura Facultad de Medicina y Enfermería en Basurto. El próximo gran salto adelante será instalar en el casco urbano una clínica odontológica de carácter «social»; es decir, con precios asequibles, para garantizar la salud bucodental de la población. En paralelo, los responsables universitarios quieren también trasladar la carrera de Odontología. Hay, en principio, dos opciones. Una pasaría por ubicarla en el mismo lugar que la clínica social. La segunda es reubicarla en Basurto junto a Medicina y Enfermería para que compartan instalaciones, como sucede actualmente en Leioa. PROYECTO EN LEIOA EHU pretende edificar una nueva residencia de estudiantes y dinamizar la vida del campus El equipo rectoral se encuentra inmerso en un proceso de escucha con los distintos agentes de la facultad para tomar la decisión. En cualquier caso, el traslado de los estudios no tendría lugar antes del curso 2027/28. El segundo gran vector de expansión de EHU en la capital vizcaína es Zorrotzaurre. El equipo de Bengoetxea se inclina por desplegar un proyecto relacionado con las microcredenciales. El mercado laboral actual exige perfiles flexibles, con capacidad de adaptarse a cambios. Y ahí el 'reciclaje' se antoja fundamental. La idea de EHU es montar un proyecto de formación a lo largo de la vida para trabajadores en activo. Zorrotzaurre es un enclave estratégico porque es la gran zona de expansión de la ciudad y porque la Universidad quiere competir en presencia con Mondragon Unibertsitatea y otros centros de formación ya instalados en la zona, como DigiPen.

