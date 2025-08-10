Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos fallecidos en un accidente registrado en la N-124 en Álava

El coche ha enido lugar en el termino municipal de Berantevilla

Agencias

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:15

Dos personas han fallecido como resultado del choque entre dos vehículos que se ha producido pasadas las 7.20 horas de este domingo en la N-124 a la altura de Berantevilla (Álava). La tercera víctima ha sido trasladada al hospital de Txagorritxu, en Vitoria, ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Como resultado del accidente, la vía ha permanecido cortada en ambos sentidos más de tres horas, mientras los servicios de emergencias han atendido a las víctimas. Dos de ellas han fallecido por las lesiones.

La colisión se ha producido sentido Logroño pero ha obligado a cortar la circulación en ambos sentidos hasta las 10.45 horas. Según ha informado el Departamento, ya se ha restablecido la circulación y la circulación es normal a las 11.10 horas, en el momento de la consulta.

