Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los mossos detuvieron al agresor en una gasolinera de Manresa. R. C.

Detenido tras apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer en Manresa

La víctima, de 27 años y que cayó sobre unos contenedores que amortiguaron el impacto, se encuentra hospitalizada, aunque fuera de peligro

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:09

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado a un hombre de 35 años que presuntamente agredió con arma blanca y arrojó por la ventana a ... su mujer -de 27 años- en Manresa (Barcelona). El individuo tenía una orden de alejamiento de la víctima. La mujer resultó herida grave y se encuentra hospitalizada, aunque fuera de peligro, según han informado este domingo fuentes policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  3. 3

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  4. 4

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Oviedo. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    Es obligatorio espabilar pronto
  7. 7

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  8. 8

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  9. 9

    Marea txuri-urdin en Oviedo
  10. 10

    La Real recibirá en Anoeta al Madrid el sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Detenido tras apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer en Manresa

Detenido tras apuñalar y arrojar por la ventana a su mujer en Manresa