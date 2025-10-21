Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: Las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de la lista Forbes Cristina Garmendia, Ruth Díaz, Lourdes Fernández y Cristina Iglesias son distinguidas por ser referentes en sus entornos profesionales

Arriba, Cristina Garmendía y Ruth Díaz. Debajo, Lourdes Fernández y Cristina Iglesias. Las cuatro, en la lista de las 100 mujeres más influyentes de España por Forbes.

«Han conquistado espacios hasta llegar a lo más alto en sus entornos profesionales. Marcan el pulso del IBEX, del mundo cultural, político, científico o económico». Así define la revista Forbes a las 100 mujeres que ha seleccionado como las más influyentes de España en 2025. Cien perfiles de todos los estilos. De la propia Reina Letizia o la Princesa Leonor, a las artistas Aitana, Alaska, Luz Casal o Rosalía. Pasando por las deportistas Aitana Bonmatí o María Pérez; la vicepresidenta María Jesús Montero o la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así hasta cien nombres, como Penélope Cruz o Ester Expósito; Marta Ortega, Ana Botín o Ana Rosa Quintana. Y entre ellas, la prestigiosa revista selecciona a cuatro mujeres guipuzcoanas, todas ellas nacidas en la capital, San Sebastián, que cuentan con un importante currículum y destacan en su ámbito. La exministra y actual presidenta no ejecutiva de Mediaset España, Cristina Garmendia; la directora general de Amazon España y Portugal, Ruth Díaz; la directora de Artingenium y comisaria de arte de Forbes House, Lourdes Fernández; y la artista y escultora, Cristina Iglesias.

Así describe Forbes a las cuatro donostiarras influyentes en su lista de las 100 mujeres con más impacto en España.

Exministra de Ciencia e Innovación y actual presidenta no ejecutiva de Mediaset España Cristina Garmendia

Doctora en Biología con un MBA por IESE, se incorporó a Mediaset España en 2017 y fue nombrada presidenta en 2024. Fundadora de la biotecnológica Genetrix y del fondo Ysios, fue ministra de Ciencia e Innovación (2008- 2011). Preside la Fundación Cotec y ocupa cargos en los consejos de CaixaBank, Logista y Ysios Capital.

Directora general de Amazon España y Portugal Ruth Díaz

La donostiarra lidera desde marzo de 2025 una organización que emplea a más de 28.000 personas y trabaja con miles de pymes. Es vicepresidenta de Amazon Fashion Europa. Su carrera profesional comenzó en empresas como PricewaterhouseCoopers, Cinebox y Entradas.com, donde fue CEO.

Directora de Artingenium y comisaria de arte de Forbes House Lourdes Fernández

Esta destacada experta de arte contemporáneo con más de 30 años de trayectoria, es la comisaria de arte de Forbes House. Entre 2005 y 2010 dirigió ARCO Madrid, coordinó la Bienal Europea de Arte Contemporáneo Manifesta 5 y en la actualidad dirige Artingenium, su propia agencia que desarrolla estrategias en el ámbito del arte contemporáneo.

Artista y escultora Cristina Iglesias

Ha participado en más de 60 exposiciones en todo el mundo y ha dejado una huella significativa en el arte público, con obras en lugares como el Museo del Prado en Madrid, el Museo de Bellas Artes de Amberes en Bélgica, Baja California en México. Este otoño, la escultora vasca inaugura una exposición monográfica en La Pedrera con más de 40 obras.

