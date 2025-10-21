Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arriba, Cristina Garmendía y Ruth Díaz. Debajo, Lourdes Fernández y Cristina Iglesias. Las cuatro, en la lista de las 100 mujeres más influyentes de España por Forbes.

Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: Las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de la lista Forbes

Cristina Garmendia, Ruth Díaz, Lourdes Fernández y Cristina Iglesias son distinguidas por ser referentes en sus entornos profesionales

A. Algaba

Martes, 21 de octubre 2025, 15:05

Comenta

«Han conquistado espacios hasta llegar a lo más alto en sus entornos profesionales. Marcan el pulso del IBEX, del mundo cultural, político, científico o económico». Así define la revista Forbes a las 100 mujeres que ha seleccionado como las más influyentes de España en 2025. Cien perfiles de todos los estilos. De la propia Reina Letizia o la Princesa Leonor, a las artistas Aitana, Alaska, Luz Casal o Rosalía. Pasando por las deportistas Aitana Bonmatí o María Pérez; la vicepresidenta María Jesús Montero o la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así hasta cien nombres, como Penélope Cruz o Ester Expósito; Marta Ortega, Ana Botín o Ana Rosa Quintana. Y entre ellas, la prestigiosa revista selecciona a cuatro mujeres guipuzcoanas, todas ellas nacidas en la capital, San Sebastián, que cuentan con un importante currículum y destacan en su ámbito. La exministra y actual presidenta no ejecutiva de Mediaset España, Cristina Garmendia; la directora general de Amazon España y Portugal, Ruth Díaz; la directora de Artingenium y comisaria de arte de Forbes House, Lourdes Fernández; y la artista y escultora, Cristina Iglesias.

Así describe Forbes a las cuatro donostiarras influyentes en su lista de las 100 mujeres con más impacto en España.

  1. Exministra de Ciencia e Innovación y actual presidenta no ejecutiva de Mediaset España

    Cristina Garmendia

Doctora en Biología con un MBA por IESE, se incorporó a Mediaset España en 2017 y fue nombrada presidenta en 2024. Fundadora de la biotecnológica Genetrix y del fondo Ysios, fue ministra de Ciencia e Innovación (2008- 2011). Preside la Fundación Cotec y ocupa cargos en los consejos de CaixaBank, Logista y Ysios Capital.

  1. Directora general de Amazon España y Portugal

    Ruth Díaz

La donostiarra lidera desde marzo de 2025 una organización que emplea a más de 28.000 personas y trabaja con miles de pymes. Es vicepresidenta de Amazon Fashion Europa. Su carrera profesional comenzó en empresas como PricewaterhouseCoopers, Cinebox y Entradas.com, donde fue CEO.

  1. Directora de Artingenium y comisaria de arte de Forbes House

    Lourdes Fernández

Esta destacada experta de arte contemporáneo con más de 30 años de trayectoria, es la comisaria de arte de Forbes House. Entre 2005 y 2010 dirigió ARCO Madrid, coordinó la Bienal Europea de Arte Contemporáneo Manifesta 5 y en la actualidad dirige Artingenium, su propia agencia que desarrolla estrategias en el ámbito del arte contemporáneo.

  1. Artista y escultora

    Cristina Iglesias

Ha participado en más de 60 exposiciones en todo el mundo y ha dejado una huella significativa en el arte público, con obras en lugares como el Museo del Prado en Madrid, el Museo de Bellas Artes de Amberes en Bélgica, Baja California en México. Este otoño, la escultora vasca inaugura una exposición monográfica en La Pedrera con más de 40 obras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  4. 4 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  5. 5 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  6. 6 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  7. 7 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  8. 8 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  9. 9

    Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  10. 10

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: Las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de la lista Forbes

Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: Las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de la lista Forbes