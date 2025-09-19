Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo

La Sección Sexta de la Audiencia vizcaína ha condenado a tres años de prisión a un entrenador del equipo femenino de fútbol Pauldarrak de Barakaldo, ... por agresión sexual sobre cuatro menores de 14 y 15 años, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. La sala considera al acusado, I.B.F., de 45 años en la actualidad y que llevaba veinte como preparador deportivo, autor de dos delitos de agresión sexual a menores y un tercero en su modalidad de continuado, además de otro de exhibicionismo y contra la integridad moral.

El preparador sometió a las adolescentes a tocamientos y otras conductas de índole sexual entre los meses de septiembre de 2023 y abril de 2024. Tres de la niñas tenían entonces 15 años y una cuarta, 14. La mayor pena impuesta se eleva a un año de cárcel por agresión sexual continuada sobre una de las crías, pero le siguen otras dos de nueve meses por el delito simple y seis meses más por el exhibicionismo. Además, le imponen inhabilitación para ejercer la patria potestad y para trabajar con menores y le prohiben acercarse a menos de 100 metros de las víctimas y comunicarse con ellas.

El juicio se celebró a finales del pasado mes de mayo en la Audiencia vizcaína. Según los hechos considerados probados, a una de las menores con las que coincidía en la estación de tren de vuelta a casa le pidió un abrazo y aprovechó para darle una palmada en el culo. El 1 de diciembre de 2023, llegó a bajarse el pantalón delante de la niña mostrándole sus genitales y orinando después en las vías. A otra, que sufrió una lesión en el campo de fútbol, le frotó una pierna con crema antiinflamatoria, mientras le decía que tenía «un culo muy bonito», según se detalla en la resolución.

En otra ocasión, cuando la niña se quejó de calor, le espetó «no me provoques» y le pasó el brazo por la cintura. Varios de los episodios se produjeron durante un viaje a Salou en autobús a un torneo, que se celebró entre el 28 de marzo y el 1 de abril. A una le tocó la pierna en el autocar, a otra le dio un «beso robado» en la cara mientras dormía en el asiento y a otras dos las palmeó el culo durante el desayuno en la zona del bufet del hotel. Para el tribunal, integrado por dos hombres y una mujer, se trata de conductas «de claro contenido sexual» sin consentimiento, y no «meras groserías, conductas incívicas o con finalidad terapéutica».

Sin interés espurio

Los jueces creen que en el testimonio de las jóvenes concurre la «persistencia en la incriminación» y que en el juicio mantuvieron «sustancialmente sus versiones» mientras que el acusado se limitó a «descontextualizar» estos incidentes de «cualquier finalidad de carácter sexual» y negó que enseñara sus partes íntimas a una de las víctimas. No obstante, sí admitió en la vista que no había ningún interés espurio en las denuncias, ya que «no había tenido tensión ni enfrentamiento alguno» en las dos décadas que llevaba de entrenador en el club.

Las familias de las cuatro niñas, representadas por el abogado especializado en deportes Juan Carlos Soto, no reclamaron cantidad alguna. Sólo la Fiscalía ejercitó la acción civil, por lo que el fallo obliga al acusado a indemnizar a las menores en 4.500 euros por los daños morales.

La Fiscalía solicitaba para el acusado 10 años de prisión; la acusación particular, siete y la defensa, la libre absolución. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).