Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del campo de fútbol de Serralta, en el barrio de Lutxana, en el que juega el Pauldarrak. I. A. Gómez

Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo

El hombre, que llevaba 20 años en el club de fútbol Pauldarrak, sometió a las menores de 14 y 15 años a tocamientos y exhibicionismo

Ainhoa de las Heras

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:20

La Sección Sexta de la Audiencia vizcaína ha condenado a tres años de prisión a un entrenador del equipo femenino de fútbol Pauldarrak de Barakaldo, ... por agresión sexual sobre cuatro menores de 14 y 15 años, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. La sala considera al acusado, I.B.F., de 45 años en la actualidad y que llevaba veinte como preparador deportivo, autor de dos delitos de agresión sexual a menores y un tercero en su modalidad de continuado, además de otro de exhibicionismo y contra la integridad moral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  3. 3

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  4. 4 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  5. 5 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  6. 6

    Angelina Jolie estará este domingo en San Sebastián
  7. 7 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  8. 8 La actriz Silvia Alonso alza la voz por Palestina: «Es tan atroz que debería estar por encima de derechas o izquierdas»
  9. 9 El centro de depilación láser Bedda cierra sus tiendas en España, incluidas la de Donostia e Irun, al entrar en concurso de acreedores
  10. 10

    La premio Donostia Esther García ya está en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo

Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo