«El cibercrimen tiene ganancias anuales de 10,5 billones, ¿cómo vamos a combatir esta 'industria'?»

La experta María Aperador alerta de los riesgos de la IA y las ciberestafas, «que son cada vez más sofisticadas»

Martin Ruiz Egaña

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:06

Una veintena de guipuzcoanos son cada día víctimas de ciberestafas, hasta alcanzar los 6.093 ciberdelitos en los primeros nueve meses del año, el triple ... que hace una década según los registros que maneja el Departamento de Seguridad. El mundo del cibercrimen se vale de los avances tecnológicos para depurar sus técnicas y elaborar engaños cada vez más sofisticados. Los ciberdelincuentes más peligrosos son personas con habilidades digitales muy avanzadas. Utilizan la tecnología a su favor para diseñar estafas que difícilmente pueden ser detectadas o para obtener datos comprometedores que luego venden al mejor postor. Cada vez son más los que se aprovechan de la evolución tecnológica para hacer el mal en el entorno digital, una realidad de la que alertó María Aperador, criminóloga especializada en ciberseguridad que participó recientemente en el congreso Cyberfront en Donostia.

