Una aplicación gratuita para verificar enlaces y detectar estafas

Los ciberdelincuentes se aprovechan del desconocimiento de gran parte de la sociedad para atacar. Las debilidades digitales de muchas personas son el resquicio por ... el que se cuelan estafas sofisticadas e incluso algunas que no están tan elaboradas. Un engaño camuflado en forma de SMS de la Dirección General de Tráfico (DGT) para renovar el carné de conducir es suficiente para que alguien con pocas habilidades tecnológicas y que desconozca el alcance de las ciberestafas pique el anzuelo. En muchas ocasiones se echan en falta canales que divulguen información útil para hacer frente a estas amenazas. María Aperador, criminóloga especializada en ciberseguridad ha lanzado este año BeValk, una aplicación que protege de ciberestafas con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

La aplicación, que se puede instalar en cualquier dispositivo de forma gratuita, busca ofrecer «soluciones que realmente ayuden a las personas a protegerse ya que las plataformas no están poniendo freno a estas manipulaciones». Tiene dos funcionalidades principales. «Tenemos un agente de Inteligencia Artificial que ayuda a los usuarios a detectar señales de estafa con sólo copiar el mensaje que les ha llegado. Con esta herramienta van a poder saber si les están intentando engañar», explica Aperador. BeValk cuenta también con un analizador de enlaces. «Todos los mensajes fraudulentos que recibimos vienen con un enlace. Entonces, antes de hacer clic, sería suficiente con pasarlo por este analizador para saber si es una estafa o no».

