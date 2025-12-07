Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una aplicación gratuita para verificar enlaces y detectar estafas

M. Ruiz Egaña

San Sebastián

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Los ciberdelincuentes se aprovechan del desconocimiento de gran parte de la sociedad para atacar. Las debilidades digitales de muchas personas son el resquicio por ... el que se cuelan estafas sofisticadas e incluso algunas que no están tan elaboradas. Un engaño camuflado en forma de SMS de la Dirección General de Tráfico (DGT) para renovar el carné de conducir es suficiente para que alguien con pocas habilidades tecnológicas y que desconozca el alcance de las ciberestafas pique el anzuelo. En muchas ocasiones se echan en falta canales que divulguen información útil para hacer frente a estas amenazas. María Aperador, criminóloga especializada en ciberseguridad ha lanzado este año BeValk, una aplicación que protege de ciberestafas con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

Una aplicación gratuita para verificar enlaces y detectar estafas