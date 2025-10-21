La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse Considerada como 'la perla de la costa vasca', esta casa mandada a construir por Napoleón III, cuenta con ocho habitaciones temáticas que combinan la elegancia y el estilo de vida vasco

Considerada como 'la perla de la costa vasca', esta espectacular casa ubicada en el País Vasco francés y mandada a construir por Napoleón III, cuenta con ocho habitaciones temáticas que combinan la elegancia y el estilo de vida vasco. Una villa en la que cualquiera puede hospedarse.

Se trata de la casa 'Resaurie', ubicada en Biarritz, frente al mar y a tres minutos a pie de la playa de Miramar, en el corazón de la ciudad. Fue construida en 1922 por Benjamín Gómez, un emblemático arquitecto, decorador, pintor, acuarelista y escritor nacido en Baiona.

Considerada como la reina del Atlántico, esta villa es ideal para los amantes del surf, las tradiciones vascas y la elegancia. Cuenta con una amplia piscina, salón, comedor, jardín y ocho habitaciones temáticas que transmiten las tradiciones de Euskadi basándose en la obra de diferentes artistas.

Tradiciones vascas en ocho habitaciones

La villa cuenta con la 'Chambre Grand Chistera', una de las habitaciones principales dedicada a la pelota vasca; la 'Chambre 1956', ya que el surf llegó a la costa francesa en 1956; la 'Chambre Prestige Gómez', que rinde homenaje al arquitecto creador de la casa; y la 'Chambre Prestige Haute Couture', inspirada en el mundo del lujo y la moda que se instaló en Biarritz gracias a las visitas de Napoleón III y la emperatriz Eugenia a la localidad.

La quinta habitación es la 'Chambre Prestige Buenos Aires', con un gran balcón con vista al mar y baño incluido, que evoca a la capital argentina para dar testimonio de la migración vasca al país sudamericano. Además de la 'Suite Ardiak & Manech', decorada especialmente para niños e inspirada en las dos razas de poni y oveja típicas de la región vasca.

Las dos habitaciones restantes se encuentran ubicadas en la segunda planta de la villa. Por su parte, la 'Chambre Les Contrabandiers', está dedicada a explicar el contrabando entre España y Francia a través de la frontera. Mientras que la 'Suite Nantucket', el nombre de una isla estadounidense que a mediados del siglo XVIII experimentó un importante crecimiento económico gracias a la caza de ballenas y que comparte tradición con la costa vasca. Una habitación que cuenta con una impresionante vista al mar.