El cardenal Becciu desactiva la polémica en la elección del próximo Papa al renunciar a participar en el cónclave

El cardenal Giovanni Angelo Becciu, al que Francisco desposeyó de sus derechos cardenalicios al verse envuelto en un escándalo financiero, anunció este martes que renuncia ... a participar en el cónclave que comienza el 7 de mayo y del que saldrá elegido el sucesor del Pontífice argentino. Justificó su decisión «por el bien de la Iglesia» y por su «obediencia» al Papa, aunque defendiendo una vez más su inocencia. Becciu tiene 76 años, por lo que en principio podría haber formado parte del grupo de purpurados menores de 80 años que votarán en la Capilla Sixtina al nuevo obispo de Roma, pero en 2020 Jorge Mario Bergoglio le quitó sus derechos como purpurado, aunque dejándole el título, al haber perdido la confianza en él. Este eclesiástico sardo fue entre 2011 y 2018 sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, un cargo clave en el funcionamiento de la Curia romana. En ese período se vio envuelto en una ruinosa inversión inmobiliaria en un lujoso barrio de Londres con fondos vaticanos, donados en parte por los fieles para obras de caridad, y en la que se perdieron 130 millones de euros.

En diciembre de 2023 Becciu se convirtió en el primer cardenal en ser condenado por el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano tras un proceso que se prolongó durante dos años y medio. Le cayeron cinco años y medio de cárcel, una pena que no cumplió, además de una multa de 8.000 euros y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la Santa Sede. El condenado aseguró siempre que era inocente, anunció que apelaba la sentencia en primer grado y mostró su deseo de participar en el cónclave en el que será elegido el Papa número 267 de la historia eclesial. Este empeño por parte de Becciu y las reacciones a favor y en contra por parte de otros miembros del Colegio Cardenalicio acabó absorbiendo buena parte del tiempo en las primeras congregaciones generales, los encuentros de cardenales que tienen lugar antes del cónclave y que comenzaron el pasado martes, un día después del fallecimiento de Bergoglio.

Antes de su muerte, Francisco dejó escritas dos cartas, una de 2023 y otra del pasado mes de marzo, cuando estaba ya gravemente enfermo, en las que indicaba que el purpurado sardo quedaba excluido de la elección del próximo obispo de Roma. Pese a la existencia de estos dos documentos, firmados con la inicial de Francisco y con el sello pontificio, no quedaba del todo claro que Becciu fuera a participar en el cónclave, al ser la presencia en la Capilla Sixtina no sólo un derecho de los cardenales menores de 80 años, sino también un deber. Cabía pues la posibilidad de que impugnara más adelante las votaciones de las que saldrá el sucesor de Francisco por no haber podido participar en ellas, configurando así un escenario de pesadilla para el próximo Papa y para toda la Iglesia católica.

Tras días de polémica que han molestado mucho a buena parte de los cardenales que participan en las congregaciones generales, al considerar que han perdido un tiempo precioso y dado una pésima imagen del Colegio Cardenalicio, finalmente Becciu publicó este martes una declaración oficial en la que anunciaba que «no entrará en el cónclave» debido a su preocupación por «el bien de la Iglesia, que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, además de para contribuir a la comunión y a la serenidad» de los encuentros que tendrán lugar en la Capilla Sixtina. También justificó su posición por su «obediencia» a la voluntad de Francisco, como «siempre he hecho», aunque afirmando una vez más que está «convencido» de su inocencia.

Aunque el portavoz vaticano, Matteo Bruni, justificó que el cónclave comience el 7 de mayo por la necesidad de preparar tanto la Capilla Sixtina como la Casa Santa Marta, donde convivirán los purpurados electores, otras fuentes eclesiásticas explicaron que el retraso desde la fecha inicialmente prevista para el inicio de las votaciones, el 5 de mayo, se debió al tiempo perdido en las primeras congregaciones generales para afrontar la polémica del 'caso Becciu'.