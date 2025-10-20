Los camareros enumeran los objetos que más se olvidan los clientes en los bares, desde la abuela a muestras médicas Empleados de bares y restaurantes detallan la constante aparición de residuos de todo tipo. «El ser humano bajo los efectos de alcohol puede ser algo muy lamentable de observar», afirman

Jesús Soriano, más conocido como Soy Camarero en redes sociales, ha desatado una ola de confesiones entre sus miles de seguidores, muchos de ellos trabajadores en el sector de la hostelería, al revelar la alarmante y, a veces, hilarante lista de objetos que los clientes olvidan o desechan en sus establecimientos. Lo que comenzó como una simple «ronda de cosas que los clientes se dejan en bares y restaurantes», como ha propuesto desde su perfil de Instagram, ha destapado un panorama de excesos, dramas personales y descuidos increíbles.

Hallazgos tan repetidos como llamativos

El testimonio de los empleados de hostelería revela que ciertos tipos de hallazgos se repiten con frecuencia, pintando un cuadro de la actividad frenética y a menudo indecorosa que tiene lugar, especialmente en los baños.

Entre los elementos más recurrentes se encuentran: Artículos médicos y dentales: Las dentaduras postizas y otros aparatos dentales, así como las gafas y los cascos, son olvidos cotidianos

Estupefacientes y sexo: Los condones y las rayas de coca son hallazgos habituales. Un camarero incluso relató haber encontrado «un par de rayitas perfectamente preparadas en donde va el papel higiénico». Las jeringuillas también aparecen en la lista

Ropa interior y residuos corporales: La ropa interior abandonada y, a menudo, sucia, es una constante. Hay múltiples menciones de «calzoncillos cagados» y «bragas cagadas». Los residuos biológicos también son alarmantemente comunes: vómitos, «explosiones de mierda», y compresas usadas, incluso una «pegada en la pared del baño»

Si bien la repetición de condones y ropa sucia puede impactar, son los hallazgos únicos y dramáticos los que elevan la lista a la categoría de lo insólito:

Descubrimientos curiosos: Personas Olvidadas: Varios empleados reportaron el increíble olvido de clientes que se marcharon sin sus hijos. Un comentario señala que «se dejaron al bebé en el carrito, lo dejaron durmiendo en la esquina al lado de la mesa, y cuando bajaron de la primera planta para pagar en la barra, se dejaron al niño durmiendo». El culmen de este tipo de olvido lo da un seguidor al mencionar simplemente: «A la abuela... sí, a la abuela en el baño»

Dramas de vida o muerte: Los locales de hostelería han sido testigos de trágicos finales. Un usuario compartió que un cliente dejó «la vida. Literalmente. En pleno servicio con el local lleno. Ataque al corazón y adiós. Pobre hombre». Otro encontró «el cuerpo de un hombre que le dio una trombo mientras estaba sentado en la taza del WC».

El milagro de la silla de ruedas: Dos testimonios diferentes mencionan el mismo objeto desconcertante: la silla de ruedas. Uno de los camareros bromea sobre el cliente que pudo «entrar al bar sin poder andar y después salir corrien‍️do»

Tesoros olvidados: A veces, lo que se deja atrás es de gran valor o vital importancia, como «la llave de un coche Bentley» o un «bolso con los pasajes del tren encima»

Artículos íntimos: La lista incluye objetos sexuales como «un consolador negro» y dildos anales. Además, se han encontrado una «maleta llena de lencería de encaje, con aceites esenciales, pelucas y juguetitos». Uno de los hallazgos más extraños fue «una zanahoria con un condón en la papelera»

Muestras médicas: La gente incluso olvida artículos que deberían ser entregados en centros de salud, como una «bolsa de colostomía llenita de heces» y un «bote con una muestra» de lo mismo (que tendrían que llevar al centro de salud, supongo)«

La variedad de objetos, desde ropa robada del Primark hasta un cuchillo, subraya la reflexión de uno de los camareros participantes en este divertido juego de comentarios: «el ser humano bajo los efectos de alcohol puede ser algo muy lamentable de observar». La abundancia de pistas que revelan encuentros íntimos en bares y restaurantes lleva a otro a reflexionar sobre si «el bautizo del ser que han engendrado lo harán en ese mismo bar».