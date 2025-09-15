Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El arzobispo italiano Piero Pioppo, en una imagen de archivo. E.C.

El arzobispo italiano Pioppo, nuevo nuncio apostólico en España

A este diplomático de larga carrera le tocará limar los roces entre el Gobierno y parte del episcopado y organizar una posible visita del Papa

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:45

El Vaticano tiene nuevo nuncio apostólico (embajador) en España: se trata del arzobispo italiano Piero Pioppo, miembro del cuerpo diplomático de la Santa Sede y ... que estaba destinado hasta ahora en Indonesia y ante la Asociación de las Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). El nombramiento de Pioppo, que cumple 65 años a finales de mes, fue ratificado este lunes por el Papa León XIV, aunque fue su antecesor, Francisco, fallecido el pasado 21 de abril, quien inició los trámites para ponerle al frente de la nunciatura de Madrid. Pioppo sustituye al arzobispo filipino Bernardito Aúza, desde marzo representante de la Santa Sede ante la Unión Europea y que dejó un nefasto recuerdo en parte del episcopado español.

