La anestesista Marta Macho continuará en su puesto de interina en el Hospital de Arrasate Osakidetza se ve obligada a cumplir la legalidad tras la denuncia pública de ESK

Marta Macho, la anestesista que ha denunciado irregularidades en la OPE, ha recuperado este viernes su puesto de interina en el Hospital del Alto Deba de Arrasate. Osakidetza se ha visto obligada a cumplir la legalidad y dar la interinidad que le correspondía a Macho debido a la denuncia pública de ESK.

Marta Macho recibió sorprendida e indignada la noticia de que iba a perder su puesto por parte de Osakidetza el pasado miércoles a las 9.00. Pero Osakidetza ha dado marcha atrás. «Me dijeron que mi contrato quedaba rescindido. Y que era por mi bien», explicó a este periódico.

Macho ha denunciado las supuestas irregularidades de la OPE y testificó el martes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria como testigo de este caso. El momento de anunciarle la noticia no le pilló por sorpresa: «Parece bastante evidente el momento elegido por Osakidetza para anunciarme la noticia. A las horas de testificar en el juzgado», señaló. Tenía claro Macho que «en algún momento iba a haber algún tipo de represalia contra nosotros». Lo que no esperaba esta anestesista es que el movimiento de Osakidetza «fuera tan mal calculado y tan mal hecho». Además, denunció que el Servicio Vasco de Salud «se está saltando su propia normativa de contratación, algo que me parece gravísimo».