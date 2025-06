Un alumno apartó a la menor presuntamente agredida por el director del centro musical para que «no la manoseara más»

Ocurrió supuestamente en la pista de baile, ante la atónita mirada de los amigos de la menor, de 17 años. También había algún profesor presente. ... El contexto era la fiesta de graduación de los alumnos más veteranos, que acabó en una discoteca. El director de un centro musical de Granada presuntamente agredió sexualmente a una estudiante, tal y como adelantó ayer IDEAL, que ha conocido más detalles sobre el caso. Se produjo en medio de la pista de baile y fue un amigo de la víctima quien la apartó para que «no la manoseara más». El personal de la discoteca, cuando tuvo conocimiento de los hechos, activó el protocolo contra la violencia de género, avisó a los agentes y, mientras, acompañó a la chica, tal y como han indicado desde la empresa.

En consecuencia, el director del centro ha sido suspendido de funciones, a propuesta de la Inspección de Educación. Fuentes de este organismo indican que han mantenido una reunión con él y ya no volverá al centro educativo. Asimismo, la inspección ha comenzado a recabar información para abrirle un expediente disciplinario, a la espera de las conclusiones del juicio, que tendrá lugar en julio. Este lunes ya le recordaron que no podía acudir al centro educativo en cumplimiento de la orden de alejamiento dictada hacia la menor. El pasado lunes acudió a trabajar con normalidad, ayer ya no.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada acordó el pasado sábado su puesta en libertad provisional en situación de investigado por la presunta comisión de un delito de agresión sexual, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). También le han impuesto una medida de alejamiento de 500 metros respecto de la víctima.

Cena y fiesta

Los hechos, que han sido denunciados formalmente, tuvieron lugar el pasado fin de semana. El viernes por la noche, estudiantes y profesorado, así como el director del centro musical, cenaron en un local del Centro de Granada. Testigos explican que, durante la comida, el director le dedicó piropos inapropiados hacia algunas estudiantes, a las que también les estuvo dando abrazos. Hacen también alusión a que ingirió una elevada cantidad de alcohol.

Después, continuaron la fiesta en una discoteca, a la que llegaron antes de las 2.00 horas. En un momento dado, y siempre según la versión de testigos y de fuentes próximas a la investigación, observaron como el director supuestamente se situó detrás de la menor, pegando sus partes íntimas a ella, la cogió de las caderas y le agarró el glúteo. Después, llevó las manos hacia la zona genital. Ocurrió muy rápido, en unos segundos. La chica quedó en estado de shock y fue un amigo, que había observado lo ocurrido, quien la apartó y la llevó a otro lado de la pista de baile. La menor quedó totalmente paralizada y después, cuando fue consciente de lo vivido, rompió a llorar.

Los trabajadores de la discoteca activaron el protocolo contra la violencia de género y avisaron a la Policía Nacional. Dos vehículos acudieron al lugar y se lo llevaron detenido. El personal de la discoteca, mientras llegaban los agentes, acompañó a la chica, tal y como han indicado desde la empresa. También han puesto a disposición de los investigadores las imágenes de las cámaras de seguridad, que serán analizadas.