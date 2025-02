El actor riojano de la serie 'Compañeros' que ha iniciado una huelga de hambre: «No tengo más recursos»

M. S. y Agencias Miércoles, 19 de febrero 2025, 12:19 Comenta Compartir

El actor riojano, César Vea, se encuentra en huelga de hambre frente al Parlamento de La Rioja desde el lunes, el actor conocido por su participación en las series 'Compañeros' y 'Acacias 38', se ha plantado fuera del edificio para «denunciar la estafa y la ruina» que ha sufrido su familia al «invertir en energías renovables» y para pedir «justicia e investigación».

La historia de César Vea comienza alrededor de los años 2007 y 2008 cuando realizó, junto a su familia, «una inversión millonaria» en un huerto solar, con paneles de energía fotovoltaica, «gracias a las ayudas prometidas por el Gobierno de Zapatero». El objetivo era contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente pero como afirma «el cambio de normativa nos ha llevado a la ruina» ante la supresión de las primas inicialmente garantizadas.

La familia acumuló una deuda de 7.000 euros al mes para pagar una instalación fotovoltaica, lo que fue «el declive más absoluto». Ahora, está pidiendo explicaciones «para ver quién ha cometido irregularidades». «Porque yo no he sido», aseveró ayer, en su segundo día de huelga, en el que explicó que todo ello «nos cambió la vida» pero «sé que es un asunto que se puede solucionar» porque «tengo conversaciones de altos cargos que me dijeron que si me callaba me daban una solución, pero eso no lo voy a hacer», aseguró.

«La tercera huelga de hambre» del actor desde entonces

Tras realizar varias huelgas de hambre desde entonces, en esta ocasión, asegura, «voy a llegar hasta el final» porque «ya no tengo más recursos». Como destaca, además, «yo soy la cara visible porque tengo la suerte o la desgracia de ser un poco conocido, pero detrás hay mucha gente que también ha sido estafada», dice Vea de 60 años, que ha trabajado como actor en series de éxito como 'Compañeros', 'Acacias 38', 'Doctor Mateo' o 'Isabel'; y en películas como 'El laberinto del fauno', 'Tierra', 'La torre de Suso' o 'Torrente, el brazo tonto de la ley'.

Ampliar César Vea, arriba cuarto por la izquierda, junto al elenco de la serie 'Compañeros'.

Sobre su estado anímico y mental reconoce que «aunque me duelen las articulaciones, estoy fuerte. Es la tercera huelga de hambre que hago y más o menos me sé el proceso pero estoy dispuesto a llegar a lo que sea. Espero que estos señores hagan justicia y que se investigue», finaliza.