Yerai Martín: «Cada vez se ve menos imposible ganar al Barcelona»

El Eibar retoma la competición tras el parón recibiendo el domingo (14.00 h.) la visita del Barcelona con la confianza del trabajo bien hecho ... y la tranquilidad de contar con ocho puntos de renta respecto al descenso.

– ¿La mejor manera de encarar un choque de tal dificultad?

– Debemos estar contentas de cómo llegamos al parón porque finalizamos un bloque logrando muchos puntos, además en escenarios inimaginables, y hemos sacado una buena renta respecto al descenso. Hemos hecho un buen trabajo hasta ahora y confiamos en seguir haciéndolo en este complicado mes que se nos viene encima.

Desafío «Este partido es para disfrutar, porque nos recuerda dónde estamos y lo lejos que hemos llegado»HORARIO«Un domingo de carnaval a las 14.00 horas no es el mejor para nuestra afición, pero las jugadoras se merecen que vengan»

– Ganar en campos como el del Real Madrid y el Athletic, ¿cambia la mentalidad de un equipo?

– Nosotras tenemos una mentalidad clara y marcada, y más que a cambiarla, ayuda a reforzarla. Somos un equipo que competimos bien y, aunque curiosamente estamos sacando más puntos fuera que en casa, lo que hemos visto es que somos capaces de competir ante cualquiera.

– ¿También contra el Barcelona?

– Jugar contra el Barcelona son palabras mayores, pero aún siendo conscientes de la dificultad, también se ve que cada vez es menos imposible. El Levante les consiguió ganar en su propio campo hace pocas semanas y ya no van de goleada en goleada, como antes. Pero para sacar algo ante el Barça, ellas tienen que tener su peor día y nosotras estar a un nivel superlativo. Cada vez hay menos diferencia entre el Barcelona y el resto, y nosotras vamos a preparar el partido con la idea de salir el domingo a lograr algo histórico para el club.

– Que venga o no Alexia Putellas, aún duda, es casi anecdótico con todas las armas que disponen.

– Tiene jugadoras de grandísimo nivel y, aunque muchas han acumulado muchos minutos, tienen tanto nivel que no importa mucho quién venga. Egoístamente prefiero no ver a Alexia Putellas y alguna que otra más.

– El Barcelona ha hecho mucho porque el fútbol femenino esté al nivel que está, pero se antoja importante que esas grandes diferencias se vayan reduciendo.

– Es un referente en el fútbol femenino, donde han invertido muchos recursos. Creo que el resto de los clubes también está haciendo un gran esfuerzo . El Barcelona es un espejo, pero todos estamos dando pasos. Solo hay que ver que hubo más de 45.000 espectadores que se dieron cita en Wembley para ver el Inglaterra-España, pero sin ir más lejos, los equipos vascos también estamos creciendo.

– Lo que no ayuda mucho son horarios como el del domingo de carnaval, a las 14.00 horas.

– No hemos tenido suerte en las dos veces que ha venido el Barça. El año pasado vinieron un día entre semana porque luego ellas tenían partido de Champions y esta vez, en plenos carnavales, no es la mejor hora para que la gente venga, pero les animo a hacerlo, porque el Barcelona no viene todos los días a jugar a Ipurua. Nuestras jugadoras necesitan y se merecen el apoyo de su afición. Pero es evidente que este horario se ha puesto para que puedan venir, jugar e irse en el mismo día.

– Toca volver a Ipurua, donde no se gana desde la segunda jornada del campeonato, jugando exactamente igual que fuera. ¿Cómo se explica lo que está pasando en casa?

– Curiosamente está pasando exactamente lo contrario que el año pasado, que nos costó muchísimo adaptarnos a Ipurua. Abrimos la Liga con dos triunfos ante el Betis y Valencia y, aunque es cierto que no hemos vuelto a ganar, sí hemos conseguido puntos importantes ante la Real, Tenerife o Granada. No encontramos una razón concreta, porque salimos con la misma idea, pero en el fútbol uno más uno no son siempre dos.

– Dépor, Badalona, Betis y Levante. Cuatro rivales directos en este próximo mes de marzo.

– Somos conscientes de que nos viene un mes en el que se va a decidir mucho. Marcará cómo vamos a encarar el último tramo. Lo tenemos que afrontar con responsabilidad, pero sin ansiedad. El partido ante el Barcelona es para disfrutar, porque nos recuerda dónde estamos y lo lejos que hemos llegado, y a partir de aquí debemos centrarnos en sacar nuestra versión en esos partidos, porque entonces estaremos más cerca de ganar.

– Como siempre, la defensa es el gran pilar que sustenta al equipo, pero lo que les mantiene lejos del peligro es ser el equipo que mejor rentabiliza sus goles, en su caso, 14 en 19 partidos.

– Tenemos muy claro cómo plantear los partidos y a qué dar prioridad. Sabemos que tenemos un déficit con el gol, porque generamos muy pocas ocasiones y no siempre es posible aprovecharlas. Todo lo que sea no encajar gol nos garantiza un punto y sabemos que es muy difícil que nos den la vuelta al marcador si marcamos. Somos muy conscientes de cuáles son nuestras virtudes y fortalezas.

– Sorprende lo bien que se han recompuesto a la lesión de Ane Campos, todo un pilar.

– Me dio mucha pena que su temporada se viera cortada así, pero a la vez estoy muy contento, porque aún teniendo una plantilla corta, las jugadoras han dado un gran rendimiento. Lamentablemente, no estamos teniendo suerte con las lesiones, pero con los fichajes de Mariana Cerro y Carmen Álvarez hemos hecho el mejor mercado de invierno de la categoría.