La irrupción de Beñat San José en el banquillo del Eibar ha traído de vuelta la mejor versión de José Corpas (Baños de la Encina, ... Jaén, 1991), que en su vuelta al extremo en los cinco partidos con el técnico donostiarra, ha marcado un gol y ha regalado tres asistencias.

– Ante todo, enhorabuena por su próxima paternidad de la que se ha enterado ya todo el mundo gracias al excelente gol que marcó ante el Huesca.

– Gracias. Estamos muy ilusionados ante la llegada de nuestra segunda hija, que está prevista para junio. Espero que no me pille de vacaciones, porque eso será una gran señal.

– Por de pronto, se ve y se le ve más cómodo y más productivo en el extremo, ¿no?

– Estoy muy contento de recuperar mi posición habitual. Es verdad que el anterior míster contaba conmigo de lateral, donde cumplía otro tipo de funciones, y desde que llegó Beñat ha considerado que debía volver al extremo. Feliz de que el equipo salga beneficiado.

– Su conexión con Bautista arroja un saldo de tres asistencias en cinco partidos.

– Sí, lo conozco muy bien. Sé del potencial de Bauti, que es un goleador nato. Lo lleva haciendo toda su vida y me lo pone fácil.

– ¿Se puede decir que San José le ha devuelto la alegría?

– Siempre estoy contento, siempre estoy alegre, sinceramente, aunque los buenos resultados aportan más alegría, obviamente. Mi actitud siempre es la de estar con una sonrisa, porque creo que así se asimilan y se hacen mejor las cosas.

– Su cambio de posición no es la única pincelada que ha modificado el cuadro armero. ¿Qué es lo que más ha cambiado?

– Un poco todo. Quizás estábamos un poco atenazados y su llegada ha hecho que cada jugador apriete más aún en el día a día. Nos ha transmitido eso, que lo más importante es el trabajo diario para plasmarlo luego en el siguiente partido. Creo que eso ha sido un poco la clave, que vamos al máximo en cada entrenamiento, como si fuera el último.

– ¿Y no era así con Joseba Etxeberria?

– Sí, por supuesto, pero lamentablemente los resultados no nos acompañaron. No quiere decir que Joseba no trabajara con la misma pasión que transmite Beñat. En realidad hemos dado continuidad a un trabajo que ya estaba hecho, pero ha resultado que los matices que ha introducido han funcionado.

– Ipurua volvió a rugir ante la entrega del equipo. ¿Hasta qué punto se puede soñar?

– Ipurua es un escenario exigente porque ha visto fútbol de la mejor liga del mundo para mí y, pese a los golpes de los últimos años, nunca nos ha dejado solos. Ahora sentimos que la ilusión ha vuelto. ¿Hasta dónde llegaremos? No lo sé, es genial, se merecen soñar, pero nosotros nos vamos a volcar en el partido de mañana en Cádiz.

– ¿Es un partido clave?

– Creo que no. Son tres puntos y ya está y nos vamos a mirar más allá si cuando hemos estado cerca de la zona de abajo tampoco hemos mirado si descendíamos.

– Supondrá el reencuentro con Gaizka Garitano, un técnico que ha marcado su carrera.

– Siento un gran cariño por Gaizka, por Ferreira y por Luis Prieto. Fueron dos años bastante intensos en los que aprendí mucho y disfrutamos mucho, aunque luego nos quedáramos con la miel en los labios.

– Queda por medirse al Oviedo, Granada, Mirandés y Levante...

– No soy de mirar mucho más allá del siguiente partido porque para qué vas a mirar lejos si lo de cerca lo haces mal.

– Después de tres años rozando el ascenso, ¿esperaban esta temporada tan sufrida?

– Está claro que siempre nos acordamos de que nos hemos ascendido, que era el objetivo, obviamente, está claro. Pero también es verdad que es difícil estar siempre ahí luchando por el ascenso directo, pero vamos a seguir intentando cumplir el sueño de llegar a Primera.

– Le queda hasta el 2026 para conseguirlo.

– Vamos a intentarlo con todas las fuerzas. A perseverancia, desde luego, no nos gana nadie. Sentimos que la afición se ha vuelto a ilusionar, a sentirse identificada con el equipo, y vamos a seguir trabajando día a día con la ilusión de hacerles felices.

– ¿Y cómo valora sus cuatro años de estancia en el Eibar?

– Desde el principio me adapté muy bien a un club espectacular, muy familiar. Siempre te tienden la mano para cualquier cosa. Cuando van bien las cosas, pero sobre todo cuando no van tan bien. Son los primeros que están ahí para ayudarte, para tenderte la mano. El día a día es buenísimo, es un club ejemplar allá donde va. Te empapas también de la cultura vasca, que me era desconocida y estoy muy contento de pertenecer a este club.