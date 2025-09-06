Un penalti innecesario cava su tumba

El Eibar ha encadenado este sábado su segunda derrota de la temporada en su primer partido a domicilio en Fuenlabrada castigado por un penalti a ... solo diez minutos del final que la colegiada ha decretado tras comprobar a través del VAR solicitado por el Madrid CFF que la defensa armera Ane Etxezarreta había derribado a la local Marcetto tras un prolongado agarrón a todas luces innecesario.

La desafortunada acción de la donostiarra llegada este mismo verano procedente de la Real Sociedad ha acabado siendo determinante para el desenlace del partido, aunque el conjunto armero, que ya había protagonizado acercamientos más incisivos que su rival saliendo a la contra, ha dispuesto en la prolongación de hasta tres oportunidades claras para conseguir el empate, entre ellas el remate de Iara Lacosta que ha llegado a tocar el larguero después de que la portera local acariciera lo justo para desviarlo a la salida del córner que ha puesto fin al choque.

Y es que, aunque el equipo dirigido por Iñaki Goikoetxea ha pasado gran parte del partido sin perder de vista el balón que el Madrid CFF ha llegado a controlar hasta alcanzar un 85% de la posesión, lo cierto es que las llegadas más peligrosas las han protagonizado sus jugadoras.

Madrid CFF B. De Gracia; Melgard (Freja Siri, m.89) , Antonsdotir, Mónica Hickmann (Bárbara, m. 89), Villafañe, Poljak; Esther Cabanillas (Andonova, m. 66) (Nati, m. 66), Marcetto, Ángela Martín Sosa; Nautnes (Alba Ruiz Soto, m. 60), Anita Marcos (Nerea, m. 66). - Eibar Astralaga; Marta López de Guereñu (Karolina, m. 92), Carla Andrés, Etxezarreta, Mireia Masegur, Garazi Facila; Arene (Malen Uranga, m. 82), Alimata, Iribarren (Iara Lacosta, m. 65); Laura Camino, Sara Martín (Emma Moreno, m. 92). Gol 1-0, Monica Hickmann (m. 79), de penalti.

Arbitra Lorena Hernández Martínez, del comité andaluz. Amonestó a la local Andonova, y a las armeras Alimata, Etxezarreta y Sara Martín.

Incidencias 2ª jornada disputada en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada.

La primera fue Laura Camino, que a los seis minutos de juego ha estrellado en el lateral de la red un servicial pase de Sara Martín tras rápida jugada ofensiva hilvanada por las armeras.

Obligadas a replegarse atrás ante el constante pero infructuoso dominio de las madrileñas, la eficiencia en ese tipo de acciones se han antojado fundamental para las azulgranas, que sin embargo, tampoco han podido sacar rédito de un remate forzado de Guereñu tras otro envío de Sara Martín hacia el segundo palo, ni con un frustrado avance de Alimata después de que la excapitana del Real Madrid B le haya regalado un balón que había robado.

Lamentablemente, el juego con el pie no parece ser la especialidad de la centrocampista de Burkina Faso, que tampoco ha podido aprovechar un excelente pase entre líneas de Iribarren para resolver un mano a mano con la portera que se le ha marchado fuera.

Apremiadas por el paso del tiempo, las locales han apretado aún más el acelerador buscando un empate que no lograron gracias a que Astralaga ha atrapado un flojo remate de Nerea, que ha pensado que su compañera Melgard lo iba a remachar antes.

Pero cuando ya empezaba a cundir la desesperación en las filas locales, ha llegado el evitable penalti que Etxezarreta ha cometido sin tener en cuenta que había más compañeras para defender el centro que había llegado colgado al área desde el flanco izquierdo.

Curiosamente, el Eibar se ha negado a morir y ha sido precisamente después de que el Madrid CFF se adelantara cuando más y mejor ha atacado la escuadra armera, aunque lamentablemente, ni Laura Camino primero ni la debutante Iara Lacosta, que ha tenido el tanto del empate en sus botas en dos ocasiones, han podido rescatar un punto que habría valido oro.

Pese a no puntuar, la ambición y la capacidad que han mostrado en los últimos minutos son los que deben guiar el arduo trabajo que le queda por hacer al entrenador debarra, que sigue sin poder contar con una de sus piezas básicas en ataque, Carmen Álvarez, la internacional salmantina que apura la recuperación de una lesión en el tendón rotuliano que no es grave, pero que le ha hecho a perderse las dos primeras jornadas.

Todos los esfuerzos se centrarán ahora en el siguiente duelo en Ipurua el domingo (16.00 h.) ante el Levante Badalona.