La llegada de Opa Clement y la vuelta de Carmen Álvarez refuerzan el ataque armero

El Eibar no quiere esperar más para sumar sus primeros puntos de la temporada en el choque que mañana (16.00 h.) le enfrentará al ... Levante Badalona. En su segunda aparición en casa tras la derrota inaugural sufrida ante el Sevilla, las armeras apelan a la mejoría ofensiva que se percibió en Fuenlabrada pese caer en los minutos finales.

Y en este sentido, la reciente llegada de la delantera tanzana Opa Clement y la posible incorporación de Carmen Álvarez una vez superados sus problemas físicos otorgan a Iñaki Goikoetxea nuevas alternativas en ataque, aunque el debarra se muestra cauto al respecto. «Sabíamos que nos faltaba alguien más en ataque. Opa ha llegado esta semana y ha entrenado muy poquito todavía, necesita tiempo de aclimatación, pero está entrando bien. El domingo (por mañana) veremos si está en la convocatoria», comentó.

Figurar en la última plaza con cero puntos en el casillero no es la situación ideal para un equipo que aspira a mantener la categoría, pero el técnico insiste en pedir calma y confianza, porque según él la «lectura no es negativa», puesto que «defensivamente tenemos solidez y en ataque hemos dado un paso adelante», como se pudo comprobar en tierras madrileñas.