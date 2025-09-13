Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La llegada de Opa Clement y la vuelta de Carmen Álvarez refuerzan el ataque armero

Goikoetxea confía en que las nuevas alternativas permitan a su equipo «dar ese pasito» que aporte «la convicción que falta» para lograr el primer triunfo

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

El Eibar no quiere esperar más para sumar sus primeros puntos de la temporada en el choque que mañana (16.00 h.) le enfrentará al ... Levante Badalona. En su segunda aparición en casa tras la derrota inaugural sufrida ante el Sevilla, las armeras apelan a la mejoría ofensiva que se percibió en Fuenlabrada pese caer en los minutos finales.

