Herrero se lanza a por envío largo que no pudoalcanzar el mediapunta armeroJon Guruzeta. DANIEL PÉREZ

Un inicio que alimenta el optimismo

Colectivo. Un error de Nolaskoain en la salida de balón privó a un Eibar de asaltar La Rosaleda, en un choque que dejó gratas sensaciones tras estar bien armados en ataque y en defensa

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:35

Qué poco faltó para que el Eibar saliera de La Rosaleda por la puerta grande. En un estreno que invita al optimismo, el cuadro ... armero firmó una faena llena de oficio y calidad, y aunque Martón llegó a clavar la estaca a su rival gracias a una excelente asistencia de Aleix Garrido al inicio de la segunda mitad, un regalo involuntario de Peru Nolaskoain impidió que se volvieran a casa con las dos orejas y el rabo en su maleta.

