Un inicio que alimenta el optimismo

Qué poco faltó para que el Eibar saliera de La Rosaleda por la puerta grande. En un estreno que invita al optimismo, el cuadro ... armero firmó una faena llena de oficio y calidad, y aunque Martón llegó a clavar la estaca a su rival gracias a una excelente asistencia de Aleix Garrido al inicio de la segunda mitad, un regalo involuntario de Peru Nolaskoain impidió que se volvieran a casa con las dos orejas y el rabo en su maleta.

Obligado a dejar en casa a Bautista y Jair, bajas médicas junto a Madariaga, así como a Lander Olatexea, que tenía contraindicado viajar en avión debido al golpe sufrido en la cabeza en el último amistoso de la pretemporada ante el Alavés, San José estrenó la campaña con un once en el que destacó la presencia de seis de los nueve fichajes realizados hasta la fecha. Los mayores cambios, sin embargo, se produjeron en una parcela ofensiva en la que Corpas figuró como el único superviviente respecto al pasado curso. Junto a él partieron Guruzeta, Martón y Magunazelaia, que se convirtió en el primer eibarrés en vestir la camiseta del Eibar desde que Jon Errasti disputara su último partido como armero el 23 de mayo del 2015 ante el Córdoba.

Y pese a que apenas han podido ejercitarse con el grupo, Xeber Alkain y el recién llegado Álvaro Rodríguez también entraron en una lista en la que el técnico donostiarra incluyó a los efectivos del filial al central Oier Llorente, al extremo Hugo García y al centrocampista Jon López.

Bajo un calor infernal y ante un estadio prácticamente copado por una afición malacitana sumergida en la Feria de Agosto, el Málaga reclamó el bastón de mando a base de rápidas llegadas, buena parte de ellas protagonizadas por el exrealista Lobete, que puso en serios aprietos a un Cubero que se ganó el sueldo tratando de frenarlo. Aunque no siempre tuvo éxito en su empeño.

Y es que gran parte del peligro que generó el Málaga llegó precisamente por el flanco ocupado por el extremo lezotarra, que en los primeros minutos se coló en dos ocasiones que aceleraron al máximo el corazón de los azulgranas, especialmente cuando reclamó un penalti de Cubero que el árbitro no apreció.

Pero cuando el entrenador del Málaga vio que esa zona se le resistía, ordenó a los suyos cargar por la otra, y por allí llegó el potente disparo seco que Jonmi rechazó con una de sus intervenciones marca de la casa.

Además de necesaria, la pausa de hidratación resultó de lo más oportuna y útil para que el preparador armero templara los nervios y puliera los detalles que más estaban penalizando al equipo, que a partir de ese momento dio un paso al frente que obligó al Málaga a retrasar sus filas ante el renovado empuje de los visitantes.

Buta y Maguna comenzaron a hablar el mismo idioma y, aunque las dos faltas peligrosas que ambos forzaron en los últimos minutos no llegaron a tener más consecuencias que una amarilla a Álex Pastor, las sensaciones de todos los presentes en el estadio cambiaron al llegar al descanso.

Una de cal y otra de arena

No fueron un mero espejismo, puesto que apenas cinco minutos después de que se reanudara el choque, el Eibar dio todo un golpe de efecto apoyándose en el libreto de estrategia de San José y en la calidad técnica de un Aleix Garrido, que a la salida de un córner sirvió una asistencia de lujo que Javier Martón remachó con elegancia en el segundo palo.

El Málaga quedó noqueado por momentos, tambaleándose sobre el césped ante un cuadro armero que movió el balón con soltura. Pero confiarse ante un animal herido es lo peor que se puede hacer, porque al mínimo despiste puedes salir tan trasquilado. Esto le ocurrió a Peru Nolaskoain, que al iniciar una salida de balón combinando con Arbilla, se equivocó y se lo regaló a un Adrián Niño, que al igual que Martón, tampoco desperdició el presente con el que batió a Jonmi desde la frontal del área.

A partir de ese momento, entre la tensión y los numerosos cambios que ambos técnicos fueron introduciendo en el campo, los últimos minutos se convirtieron en un correcalles del que los dos pudieron salir malparados.

Porque aunque Martón, Guruzeta y Magunazelaia gozaron de opciones para volver a decantar la balanza a su favor, también Chupe, Larrubia e Izan Merino estuvieron cerca de lograr que los tres puntos se quedaran en La Rosaleda. Con el pitido final se acabó la incertidumbre y malacitanos y vascos tuvieron que resignarse a repartirse el primer punto que suman esta temporada, aunque jugando así llegarán muchos más.