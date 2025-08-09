Un alentador pálpito de cara al inicio

El Eibar trasladó una alentadora sensación de solidez y ambición en su último test de pretemporada frente al Alavés antes de emprender el inicio de ... la competición oficial con una visita de lo más exigente al Málaga, el próximo sábado a las 19.00 horas. El marcador final (0-0) no reflejó la superioridad en juego y en ocasiones de una escuadra armera que pagó caro el esfuerzo realizado ante el rival de mayor enjundia de la pretemporada, puesto que José Corpas, uno de los más activos durante el choque, se retiró cojeando en la recta final tras un encontronazo con Youssef, mientras que Lander Olaletxea también se vio obligado a pedir el cambio solo seis minutos después de sustituir a Aleix Garrido tras un duro choque de cabezas con Tenaglia.

Eibar Jonmi; Cubero (Toni Villa, m. 82) Marc Moreno, Arbilla (Oier Llorente, m. 73), Leonardo Buta (Hodei, m. 59); Nolaskoain (Oaletxea, m. 82), Aleix Garrido (Iker Aldai, m. 82, Marc Delgado, m. 88); Corpas (Hugo García, m. 73), Magunazelaia , Guruzeta (Javi Martínez, m. 59); Javier Martón (Sergio, m. 46). 0 - 0 Alavés Antonio Sivera; Otto (Maras, m. 46), Garcés (Abde, m. 46), Youssef Enriquez; Parada (Tenaglia, m. 46); Guevara (Ibáñez, m. 63), Antonio Blanco (Calebe, m. 63); Carlos Vicente (Mariano, m. 63), Guridi (Pinillos, m. 76), Aleñá (Novoa, m. 46); Toni Martínez. Árbitro Gorka Etayo Herrera, del comité vasco. Amonestó a Carles Aleñá.

Incidencias 755 espectadores se dieron cita en Ipurua para presenciar el amistoso ante el Alavés, el último de la pretemporada antes del inicio liguero.

En la parte positiva, cabe reseñar el debut con la camiseta armera de Javier Martón, que dejó algún que otro detalle ilusionante en los 45 minutos que disputó antes de ser sustituido en el descanso, y también se vieron algunos destellos de lo que Leonardo Buta puede aportar en el lateral izquierdo a poco que ponga en marcha el motor de su motocicleta.

En cualquier caso, los mejores momentos de un partido que el Eibar quiso comandar desde el inicio los protagonizó un Aleix Garrido lleno de desparpajo que conectó en varias ocasiones con sus compañeros en ataque, en especial con Jon Guruzeta. El donostiarra fue el que más veces puso en peligro a Sivera junto a Corpas, que llegó a estrellar un balón en el palo tras buscar con intención la meta babazorra con una rosca que se estrelló en el palo al filo de un descanso. En el intermedio los presentes en el estadio se vieron sorprendidos con la improvisada presentación de Álvaro Rodríguez como nuevo jugador azulgrana.

Y pese a los numerosos cambios que el técnico azulgrana fue introduciendo para refrescar a los suyos, el Eibar siguió al pie de la letra el guión que San José tiene diseñado para ir fijando su objetivo de cara al presente curso, que de momento se esmerará en despertar la ilusión de la afición armera.

Lamentablemente, Sergio Cubero no consiguió ponerle la guinda al pastel en un libre indirecto que el árbitro señaló en la recta final por una supuesta cesión que el portero Sivera protestó de forma airada, aunque al menos Jonmi Magunagoitia sí que se estiró lo suficiente para impedir que el atacante albiazul Tenaglia aprovechara la mejor ocasión de los babazorros para llevarse un triunfo que el Alavés no hizo méritos por conseguir en ningún momento.