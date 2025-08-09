Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar 0 - 0 Alavés

Un alentador pálpito de cara al inicio

El Eibar exhibe solidez y ambición en un amistoso ante el Alavés que se saldó con las inquietantes retiradasde Corpas y Olaetxea

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:06

El Eibar trasladó una alentadora sensación de solidez y ambición en su último test de pretemporada frente al Alavés antes de emprender el inicio de ... la competición oficial con una visita de lo más exigente al Málaga, el próximo sábado a las 19.00 horas. El marcador final (0-0) no reflejó la superioridad en juego y en ocasiones de una escuadra armera que pagó caro el esfuerzo realizado ante el rival de mayor enjundia de la pretemporada, puesto que José Corpas, uno de los más activos durante el choque, se retiró cojeando en la recta final tras un encontronazo con Youssef, mientras que Lander Olaletxea también se vio obligado a pedir el cambio solo seis minutos después de sustituir a Aleix Garrido tras un duro choque de cabezas con Tenaglia.

