El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Málaga

Tajante. Respondió con contundencia a un disparo seco de Puga, pero el remate de Adrián Niño le resultó imparable.

Demandado. El exrealista Lobete le obligó ... a fajarse al máximo para frenarle.

Marco Moreno 4

Contundente. Resultó ser el complemento perfecto en el eje de la zaga.

Arbilla 5

Intachable. Exhibió en el campo todos los galones que ha acumulado en sus nueve temporadas.

Buta 4

Alentador. San José apostó por su velocidad en detrimiento de la garra de Hodei y firmó varias arrancadas y hasta una ocasión para anotar.

Nolaskoain 2

Equivocado. No hubo nada que reprocharle hasta que regaló el balón con el que Adrián Niño agujereó la portería azulgrana.

Aleix Garrido 4

Exquisito. La asistencia a Martón es una muestra de la calidad técnica que posee.

Corpas 3

Comedido. Tuvo que sacrificar su ansia por subir para ayudar a Cubero en defensa.

Guruzeta 4

Ambicioso. Tan solo le faltó el gol que pudo conseguir en la recta final.

Magunazelaia 4

Vigoroso. Fue ganando protagonismo y confianza.

Martón 5

Oportuno. Estaba donde debía para apuntarse su primer gol como armero a la salida de un córner.

Javi Martínez 2

Animado. Añadió frescura ofensiva.

Sergio 2

Atento. Despejó un peligroso centro cuando el Málaga estaba volcado.

Hodei 2

Intenso. Su empuje nada más salir le pasó factura muscular.

Xeber 1

Desapercibido. Apenas pudo intervenir en el juego.

Álvaro 2

Servicial. Colgó dos balones con mucha intención.