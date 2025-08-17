El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Málaga
Valoración individual de los jugadores armeros en el empate en La Rosaleda
Eibar
Domingo, 17 de agosto 2025, 23:26
Jonmi
4
Tajante. Respondió con contundencia a un disparo seco de Puga, pero el remate de Adrián Niño le resultó imparable.
Cubero
4
Demandado. El exrealista Lobete le obligó ... a fajarse al máximo para frenarle.
Marco Moreno
4
Contundente. Resultó ser el complemento perfecto en el eje de la zaga.
Arbilla
5
Intachable. Exhibió en el campo todos los galones que ha acumulado en sus nueve temporadas.
Buta
4
Alentador. San José apostó por su velocidad en detrimiento de la garra de Hodei y firmó varias arrancadas y hasta una ocasión para anotar.
Nolaskoain
2
Equivocado. No hubo nada que reprocharle hasta que regaló el balón con el que Adrián Niño agujereó la portería azulgrana.
Aleix Garrido
4
Exquisito. La asistencia a Martón es una muestra de la calidad técnica que posee.
Corpas
3
Comedido. Tuvo que sacrificar su ansia por subir para ayudar a Cubero en defensa.
Guruzeta
4
Ambicioso. Tan solo le faltó el gol que pudo conseguir en la recta final.
Magunazelaia
4
Vigoroso. Fue ganando protagonismo y confianza.
Martón
5
Oportuno. Estaba donde debía para apuntarse su primer gol como armero a la salida de un córner.
Javi Martínez
2
Animado. Añadió frescura ofensiva.
Sergio
2
Atento. Despejó un peligroso centro cuando el Málaga estaba volcado.
Hodei
2
Intenso. Su empuje nada más salir le pasó factura muscular.
Xeber
1
Desapercibido. Apenas pudo intervenir en el juego.
Álvaro
2
Servicial. Colgó dos balones con mucha intención.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.