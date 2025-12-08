El 1x1 de los jugadores del Eibar ante la Cultural

Corpas 2

Todoterreno. Retrasado a la posición habitual de Cubero, el jienense profundizó por su carril.

Nolaskoain 2

Dubitativo. Los delanteros del equipo leonés fueron toda una pesadilla.

Marco Moreno 1

Trastabillado. Sufrió un inoportuno resbalón en la jugada del primer gol leonés y no taponó a Thiago en el segundo.

Arbilla 2

Goleador. Disfrazado de delantero centro, marcó su tercer gol de la temporada, aunque lamentablemente no sirvió. Dejó hueco en el segundo tanto.

Sergio 3

Ocupado. Por mucho empeño que le puso el asturiano, la escuadra leonesa supo romper la línea de contención en la medular.

Javi Martínez 3

Considerado. En una de sus pocas actuaciones como mediocentro, el soriano no pudo lucir sus cualidades.

Magunazelaia 4

Ardiente. En plena racha de generosidad, regaló la tercera asistencia seguida tras las dos que fabricó en Pontevedra.

Jon Guruzeta 3

Entregado. El donostiarra no se reservó ningún esfuerzo, pero sin conseguir los frutos que buscaba. Badía le detuvo un disparo.

Adu Ares 3

Ligero. De sus botas nació el pase que Magunazelaia transformó en la asistencia del gol de Arbilla, aunque el bilbaíno, que acusó la falta de ritmo, se fue evaporando.

Bautista 2

Desesperado. Pagó su ansiedad desaprovechando las dos primeras ocasiones que dispuso al inicio del partido.

Los cambios

Madariaga 2

Osado.

Toni Villa 1

Motivado.

Martón 2

Torcido.

Buta 1

Baldío.

Aleix Garrido 1

Animado.