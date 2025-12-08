El 1x1 de los jugadores del Eibar ante la Cultural
Valoración individual de los armeros en su tercera derrota consecutiva en liga
Eibar
Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:22
Magunagoitia
3
Corpas
2
Todoterreno. Retrasado a la posición habitual de Cubero, el jienense profundizó por su carril.
Nolaskoain
2
Dubitativo. Los delanteros del equipo leonés fueron toda una pesadilla.
Marco Moreno
1
Trastabillado. Sufrió un inoportuno resbalón en la jugada del primer gol leonés y no taponó a Thiago en el segundo.
Arbilla
2
Goleador. Disfrazado de delantero centro, marcó su tercer gol de la temporada, aunque lamentablemente no sirvió. Dejó hueco en el segundo tanto.
Sergio
3
Ocupado. Por mucho empeño que le puso el asturiano, la escuadra leonesa supo romper la línea de contención en la medular.
Javi Martínez
3
Considerado. En una de sus pocas actuaciones como mediocentro, el soriano no pudo lucir sus cualidades.
Magunazelaia
4
Ardiente. En plena racha de generosidad, regaló la tercera asistencia seguida tras las dos que fabricó en Pontevedra.
Jon Guruzeta
3
Entregado. El donostiarra no se reservó ningún esfuerzo, pero sin conseguir los frutos que buscaba. Badía le detuvo un disparo.
Adu Ares
3
Ligero. De sus botas nació el pase que Magunazelaia transformó en la asistencia del gol de Arbilla, aunque el bilbaíno, que acusó la falta de ritmo, se fue evaporando.
Bautista
2
Desesperado. Pagó su ansiedad desaprovechando las dos primeras ocasiones que dispuso al inicio del partido.
Los cambios
Madariaga
2
Osado.
Toni Villa
1
Motivado.
Martón
2
Torcido.
Buta
1
Baldío.
Aleix Garrido
1
Animado.
