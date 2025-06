Sirimiri: Seguridad en el túnel de Morlans

Senderos de Miramar

Escribe Lola Horcajo: «A pesar de ser consciente del mal estado en que se encuentran desde hace ya demasiados años los caminos ... que recorren el recinto de Miramar, el viernes pasado sufrí un accidente al atravesar el parque. La restauración llevada a cabo en el exterior del palacio es muy de agradecer, así como el cuidado de sus jardines históricos, sin embargo, el lamentable estado de los senderos que están descarnados, con la grava levantada y plagados de agujeros y pedruscos, hacen que el tránsito por ellos sea muy inseguro. Dado los numerosos paseantes, donostiarras y turistas, que circulan por allí a diario, debiera ponerse remedio antes de que sea demasiado tarde. Siendo el Palacio Miramar Monumento Histórico-Artístico, incluido además en el Conjunto Monumental Camino de Santiago y constituyendo una referencia para el turismo de congresos, cursos de verano, etc, exige una mejor conservación de sus caminos y senderos».

Flores en el Urumea

Comenta A. Echeverria: «¿Os imagináis que con vuestras rentas acumuladas durante toda la vida compráis una segunda residencia en Venecia para al siguiente fin de semana salir a una manifestación contra la masificación turística? Bueno, pues eso es precisamente lo que hace un vecino mío de la provincia que acaba de comprarse un piso aquí para venir temporadas. Me parece de un cinismo lamentable. ¿Acaso se le ha ocurrido que mucha gente originaria de esta ciudad no puede permitirse la compra de un piso por los precios que provoca una demanda como la suya? ¿Ya conocen que la historia de esta ciudad está estrechamente vinculada al turismo desde hace más de un siglo? En fin, entiendo que haya que ordenar el turismo para que no afecte a nuestra calidad de vida y para no terminar con un motor de actividad económica, pero somos muchas las personas que nos ganamos la vida en actividades para las cuales el turismo es una fuente de ingresos fundamental».

Camping en la ciudad

Señala M. Guezuraga: «Sirva esta carta como llamamiento a todas las personas que les gusta acampar de manera gratuita y con buenas vistas: ¡Donosti es vuestra ciudad! ¿Quién ha dicho que entrar en San Sebastián es caro? Hoy en día se puede acampar en uno de los mejores sitios y no pasa nada. Eso sí, aparca el coche y no pongas ticket de OTA, o hazlo por despiste en un sitio que no se puede, y prepárate para contribuir a las arcas de la ciudad. Hace un tiempo se montaban asentamientos en zonas discretas, pero ahora cada vez se instalan en mejores sitios como el cerro de San Bartolomé. ¡Se ha denunciado la situación y nadie hace nada! A los chabolistas, os aconsejo algunos sitios mejores: Jardines de Alderdi Eder, plaza Pío XII, –con hierba fresquita bien cortada y agua para ducharse–, paseo de Francia –con zonas verdes y floridas– y cualquiera de las playas –ya no pueden ir los perros, y además hay duchas de uso libre–. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar esto?».

Testigos de accidente

Una vecina que sufrió un accidente de tráfico pide testigos del incidente: «Necesitamos personas testigos de accidente ocurrido el 4 de marzo, hacia las 21.30 horas de la noche, en el cruce de la avenida de la Libertad con Idiakez, entre dos coches blancos, uno de ellos conducido por un señor y otro con una pareja jovencita. Pueden llamar al teléfono 685717202 o ir a la comisaría de San Sebastián (Morlans biribilgune, Morlans Pasealekua 1)».