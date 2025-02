Sirimiri: Quejas por la iluminación de la nueva estación

Nuevas viviendas

Comenta K. Aranburu: «Existe al final de la avenida de Barcelona, en su cruce con la calle Victor Hugo, un terreno grande, actualmente usado ... para dejar diverso material de construcción y perteneciente al Gobierno Vasco, en el cual se podrían construir varios bloques de viviendas uniendo Riberas a Amara. Se lograría mejorar una zona deteriorada y que provoca sustos a los residentes de Riberas porque es un descampado. Además, no habría que talar árboles para construir. Del mismo modo y como reiteradamente se ha reclamado, hay una zona deteriorada de pabellones industriales en el paseo de Mundaiz, cercana al parque de Cristina Enea y que actualmente también causa problemas en la zona de Duque de Mandas y Egia. Esa zona mejoraría si en ella se construyen viviendas».

Plaza Aita Donostia

Escribe L. Amutxastegi: «Soy vecina de Amara y discrepo de las críticas de un lector a la concejala de Movilidad, Olatz Yarza. Además, se adjudica una representatividad de todos los vecinos del barrio que no le corresponde. Los amaratarras sí queremos más espacios peatonales en un barrio totalmente agobiado por las carreteras y los coches, y las acertadas obras de la rotonda de Anoeta van en este sentido. Se han creado amplios accesos peatonales que van a venir muy bien para conectar Anoeta con la avenida de Madrid. Será un paso amplio y desahogado sin necesidad de tener que ir por la torre de Anoeta. Cuando se inaugure el nuevo espacio que sustituirá a la antigua rotonda de Anoeta, los amaratarras tendremos una zona mucho más amable para el peatón, lo cual será muy de agradecer».

Autobuses y ZBE

Pregunta J. Apalategi: «A los donostiarras se nos impone el acotado de una zona concreta de la ciudad, la llamada Zona de Bajas Emisiones, para poder acceder con nuestros vehículos si estos son relativamente antiguos. Y yo pregunto a quien corresponda del Ayuntamiento si la norma se va a aplicar a los autobuses de Dbus que funcionan con gasoil».

Trinquete de Anoeta

J. L. Aguirre señala: «En Amara, cerca del polideportivo municipal Gasca, existía un trinquete que estaba en pleno uso y con lista de espera para apuntarse. Pues bien, a un alcalde se le ocurrió derribarlo con la pretensión de levantar en su lugar un hotel para deportistas. No se le permitió seguir adelante con su idea y en el solar no se hizo nada durante años, hasta que alguien decidió utilizarlo como aparcamiento de coches en superficie con capacidad para muy pocos vehículos. Una gran pérdida para la ciudad y sobre todo para los deportistas que lo usaban. Ahora que el Ayuntamiento baraja hacer algo en el Gasca, igual se puede levantar un trinquete nuevo».

Amara y fútbol

Denuncia J. González: «Como vecino de Amara, esta vez me ha tocado sufrir directamente al monstruo del fútbol. Jueves pasado, partido en Anoeta a las 21 horas. Paseo de Errondo, prohibido aparcar en zonas OTA, indicado por vallas a lo largo de toda la calle. Ese mismo día, sobre la 14.15 horas dejé el coche en esta zona para ir a comer. ¡Sorpresa! Me están multando sobre las 15.15 horas. ¡Una hora! El tiempo justo para ir a comer y volver al trabajo. No puede ser, esto es una injusticia, no nos dejan tranquilos en el barrio con el tema del fútbol. ¡Basta ya! No todo vale por el fútbol».