Sirimiri: Peligrosa escalera rota en el Náutico

Plaza en mal estado

Denuncia Koro Aranburu: «La limpieza de la plaza Paloma Miranda de Riberas brilla por su ausencia, está llena de papeles, bolsas ... de patatas, botellas de plástico, cajetillas de tabaco y demás basura. No sé si la empresa concesionaria del servicio limpia el lugar o ha olvidado hacer la ruta, pero si es así debería ser amonestada por el responsable del servicio de limpieza del Ayuntamiento, porque es una situación que se viene dando hace tiempo. A su vez los parterres de la misma, están en un estado lamentable, medio podridos y con unas plantas muy poco adecuadas, ahora que por fin se va a iniciar la campaña contra las ratas. Los bancos están rotos, sin respaldo y repletos de verdín que impiden sentarse. Las superficies metálicas están oxidadas con el peligro para los niños que suelen jugar en la plaza. Donostia no solo es la plaza Gipuzkoa y Alderdi Eder y todos merecemos que el servicio de limpieza funcione y lo haga adecuadamente».

Filosofía en el fútbol

Comenta Jesús F. R.: «Vi el lunes el telediario en Euskal Televisa. El homenaje al exlehendakari Carlos Garaikoetxea. Y vi en tercera fila sentado, un lugar de privilegio, al presidente del Athletic Club de Bilbao. No me ha sorprendido, por si alguien tenía duda del apoyo político y económico que tiene este equipo, ahora en esta democracia y antes con la dictadura sobre el resto de equipos de Euskal Herria. Soy aficionado de la Real desde 1946. Simpatizante del Alavés y el Osasuna. Equipos que no tenemos los mismos privilegios que este gran club del País Vasco».

Atascos

Critica Alfredo Santimamiñe: «La ciudad está hecha una porquería, se nos pide una paciencia que ya no tenemos. Nos la pidieron para la plaza Aita Donostia y ya hemos visto el resultado. No nos gusta esto, no nos gusta la gestión del consistorio. Los agentes de Movilidad desaparecen cuando hay atascos, no se atreven a dar la cara y dirigir el tráfico. Esto no puede ser. Teníamos una ciudad preciosa y cómoda y ahora la odiamos. Necesitamos un cambio, y no vamos a ser nosotros, sino los que toman esas decisiones. Son los que se tienen que ir».

10 años de alcaldía

Escribe Juanlu: «Después de diez años de alcaldía, veo celebraciones. Creo que estáis equivocados, nuestra querida Donosti está impresentable, peor que nunca y no es por la obras de topo, que sí, difícilmente soportable; es por los consentidos que adornan todas nuestras fachadas, comercios, parques y jardines. Os da igual, es una pena. Señores y señoras de la corporación, no pateáis la ciudad. ¡Vaya verano nos espera! ¿Dónde está el parking de motos en el estadio de Anoeta? Otra promesa incumplida más. La liga comienza a mediados de agosto... multas a residentes y poco más, así nos va. Os va quedando menos».

Osakidetza

Protesta Ander Narvaiza: «La mala gestión y el exceso de burocracia en Osakidetza están haciendo interminables las listas de espera en todos los servicios, pero impensables en cosas urgentes como Oncología. Creo que los responsables de nuestro Servicio Vasco de Salud tienen que hacer lo imposible para que vuelva a funcionar tan bien como lo hacía tan solo hace diez años. Es increíble que al haberse unido el Oncológico a la red pública de Osakidetza las listas de espera y las pruebas necesarias antes de la atención propiamente oncológica se retarden, juntos estos centros desgraciadamente están trabajando peor».