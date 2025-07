Sirimiri: Nuevos bancos para la calle Easo

Seguridad en Herrera

Pregunta Elisabeth Pereda: «Asentamiento en Herrera, los vecinos nos sentimos desprotegidos desde hace 3 años. Esta misma semana han intentado entrar ... en nuestro portal y nuestros garajes. Ha habido numerosos robos en la zona del pasadizo. Yo misma hace un año sufrí cómo me seguían por la noche. Ya hubo una violación hace unos meses a las 7 de la tarde por parte de dos de ellos. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar esta inseguridad que sentimos en nuestra propia casa? Mientras, el Ayuntamiento no nos da soluciones.».

Más de robos de bicis

Comenta Esther Ruiz: «He leído en el Sirimiri la carta de una ciudadana que sufrió un robo de bicicleta. Quería manifestar que estoy totalmente de acuerdo con lo que manifiesta en cuanto al trato y gestión que se da por parte de la Guardia Municipal con los robos, al menos con los de bicicletas. Total desidia. Puedes presentar la denuncia que ahí se quedará empolvándose sin que nadie revise ni haga por encontrar el bien sustraído y, si te descuidas, lo venden sin revisar si está denunciado. El 19 de junio denuncié el robo de mi bicicleta de mi terraza privada, bastante nueva y cara. Primero llamé por teléfono porque habían pasado escasas horas y para que se pudiera patrullar por la zona y por la ciudad, ya que en las primeras horas puede aparecer. Me dijeron que tenía que denunciar, que sin denuncia no se mueven. ¿Y con denuncia sí? Denuncié. Avisé a todos mis contactos y puse algún cartel con fotos de mi bici por si alguien la veía. Me dijeron que podía estar en Andoain, que les había parecido. Es una bici que se puede identificar. Escribí a la Guardia Municipal pidiendo si podían hablar con sus compañeros de Andoain y pasarles los datos de mi bici, incluida foto que aporté. A los días me contestaron que el mando había dicho que era yo la que debía hablar con la policía local de Andoain y, si ellos querían, que le pidieran la denuncia a la Guardia Municipal de Donostia. Por favor, que revisen los protocolos que dejan mucho que desear y si el mando dice algo semejante, no lo escriban en una respuesta al ciudadano porque da una imagen nefasta de la actuación y profesionalidad de la Guardia Municipal. Por otro lado, hay infinidad de bicicletas abandonadas en los aparcabicis y atadas a cualquier sitio que solo ocupan espacio».

Cuartel militar

Dice Sebastián Reino: «Todas las ciudades del mundo han tenido cuarteles militares en su territorio. Mayoritariamente, al cerrarse han tomado cuerpo en el callejero local porque forman parte de su historia. En San Sebastián parece ser que no va a ser así. No me parece correcto. Es una parte importante de la minihistoria donostiarra. Es el lugar que guarda numerosos recuerdos –buenos o malos ya es cuestión de cada uno– de decenas de miles de easonenses. Se debe guardar la memoria de los caseríos anteriores –Ezkurrene, Potorrene...– en los nombres de las calles que surjan, pero, como yo lo veo, la urbanización y/o la plaza principal se debería denominar 'de los Cuarteles'. Por si hay algún malpensado: no hice la mili; conseguí que me declararan inútil total para el servicio; y nunca me ha caído bien lo castrense. Particularmente me produce cierta tristeza y desencanto comprobar cómo los últimos consistorios desdeñan las características históricas de nuestra ciudad: comercial, industrial o militar, como si nos diera vergüenza y tratáramos de ocultarlas. Pues son, junto a la agrícola y la pesquera, pero con más peso específico que estas, las que nos han hecho lo que somos. Solo aquí no existe la calle Estafeta, la de los Mercaderes, el parque La General, el complejo Niessen...».