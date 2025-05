Sirimiri: Musgo en los bancos de Bera Bera y Errotaburu

Maria Luisa denuncia que los bancos de Errotaburu y paseo de Bera Bera «están llenos de líquenes, y los de paseo de Bera Bera, te sientas y no ves la vista maravillosa que hay de todo el monte Igeldo, porque no cortan los setos. Parece que estamos castigados. El corte de la hierba cada vez se espacia más en el tiempo. Hemos estado en Errotaburu con la hierba hasta mi cintura».

DV Domingo, 25 de mayo 2025, 08:55 Comenta Compartir

Educación en el bus

Señala Eva P.: «Necesito utilizar bastón y me resulta difícil viajar en autobús si tengo que ir de pie. Sin embargo, los asientos verdes, ... que están reservados para personas con movilidad reducida, personas mayores o mujeres embarazadas, suelen estar siempre ocupados, incluso cuando hay otros libres. No sé si es por falta de civismo, de educación o desconocimiento (aunque están bien señalizados), pero la realidad es que acceder a uno de esos asientos puede convertirse en una tarea imposible, sobre todo si no aparentas tener una discapacidad evidente o si eres relativamente joven. Muchas veces veo a personas que rondan los 60 ocupándolos por sistema, aunque estén en mejor forma física que yo. Pero aún peor es ver a jóvenes que no se molestan ni en levantar la vista, mucho menos en ceder el sitio. Esta indiferencia generalizada hace que moverse por la ciudad se vuelva una experiencia frustrante y, en ocasiones, humillante».

Plaza Zaragoza Escribe E. Peñalba: «Veo los proyectos que para la reurbanizacion de la plaza de Zaragoza ha encargado el Ayuntamiento a un equipo de arquitectos. Como siempre, los pasos se dan al revés: lo lógico sería primero preguntar a los vecinos y después de que estos manifestaran sus necesidades, encargar el proyecto para hacer realidad lo que se valora en la plaza. Tengo entendido que esa plaza está considerada como refugio climático por el Ayuntamiento. La foto del periódico da pocas ganas de refugiarse allí en tiempos de calor. Si la rehabilitación de la escultura sonora, que poco tiempo funcionó, es difícil de llevar a cabo, por lo menos parece necesario que el agua domine el espacio. Poner chorros refrescantes, varias fuentes adecuadas para uso de la tercera edad (dominante en la zona), bancos cómodos con respaldo, pero sobre todo con sombra de unos árboles que ya no existen pero que parece necesario volver a plantar, si se quiere responder a la idea de refugio climático. Hay reuniones con los vecinos para conocer su opinión. Espero que no solo sea para conocer, sino para adecuar el proyecto a las demandas existentes». Gestión de Dbus Comenta Oscar Lion: «La semana pasada leí en este periodico que el TSJPV ha ratificado como improcedente el despido de un conductor de Dbus y la cuantía de la indemnizacion si la empresa mantiene la decision de despedirle. Quiero decirle a los señores que manejan Dbus que me preocupa muchísimo en qué se gastan el dinero de la ciudadanía donostiarra y que espero que se utilice el dinero de nuestros impuestos en mejorar el servicio y no en gastos que ponen en duda de la correcta gestión de esa empresa pública». Árboles en la plaza Francisco Aedo solicita que se planten árboles grandes en la plaza Aita Donostia de Amara: «Felicito a la concejala de Movilidad y al Ayuntamiento por la maravilla que nos han hecho en la plaza de Aita Donostia, ya que ahora en vez de una rotonda para los coches es una plaza peatonal al servicio de los ciudadanos, muy importante para acercarnos a Anoeta y la estación del Topo a los vecinos del barrio. Ruego que se planten grandes árboles en los diferentes parterres de la nueva plaza para que sea un lugar de paso y de estancia agradable, con sombra en verano, y máxime ahora con las olas de calor y el cambio climático. Para rematar bien esta obra acertada es precisa la plantación de árboles de gran porte».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión