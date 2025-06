Sirimiri: El mirador de Ulia, descuidado

Ruido en Sagüés

Protesta J. G.: «Suplicio continuo el que sufrimos los vecinos de Sagüés y cercanías por las actividades autorizadas por el Ayuntamiento. El ... pasado viernes, música desde las 8 de la tarde hasta la 1.30 de la madrugada, superando con creces los decibelios admitidos en la legislación vigente en horario nocturno y perjudicando el derecho irrenunciable al descanso del vecindario en sus hogares. El sábado, misma situación que el día anterior con la añadidura de una batucada en la avenida de Zurriola, a 20 metros de las viviendas, de más de 2 horas de duración (desde las 20 hasta las 22.30 horas), con sonido de percusión continuo incumpliendo la normativa vigente de ruido. Un suplicio constante y continuo. Sr. D. Iñigo García Villanueva, concejal delegado de Medio Ambiente, simplemente le reclamo y pido por favor que cumpla con su cometido y haga cumplir la normativa vigente de ruido para que los vecinos de Sagüés y cercanías podamos disfrutar de nuestro irrenunciable derecho a paz y descanso dentro de nuestros hogares, que son frecuentemente perturbados por actividades ruidosas permitidas y no controladas debidamente en lo referente al sonido producido».

Tráfico en el Centro

Comenta Margarita: «Leo con sorpresa a Jesús Manuel y me pregunto cómo es que pasa por el Centro para ir desde el Antiguo a Gros. ¿Todavía no se ha dado cuenta de que existe la alternativa del vial? O incluso saliendo a la variante y entrando por Marrutxipi se llega en 8 minutos desde el Antiguo a Gros. Por gente como esta es por lo que tenemos el Centro lleno de coches. Movilidad lo hará más o menos mal, pero la actitud de algunos ciudadanos es de hacérselo mirar».

Velocidad en Berio

Escribe Aitor: «Media docena de semáforos con cinemómetro se podrían poner para bajar la velocidad en Berio. El detector puesto a 30 cierra el paso al vehículo que viene rápido y no lo abre hasta que llegue a la velocidad a la que debería de ir. Además, tendría prioridad de paso para peatones, pero como no van a realizar esto volverán a poner unos ralentizadores que nuevamente no cumplirán las normas de la DGT de ángulos de ataque y salida, que es lo que ocurrió con la última que pusieron y tuvieron que reformar».

Sagrado Corazón

Opina Mertxe Iturbe: «Se está debatiendo estos días sobre la posible retirada del monumento al Sagrado Corazón que corona el monte Urgull. Al hilo de ello, me gustaría compartir una reflexión desde la experiencia personal. Cuando yo era adolescente, lo que allí conocí no era una escultura religiosa como la que vemos hoy. Era, más bien, una Cruz de los Caídos, uno de esos símbolos inequívocamente franquistas que se levantaron en muchas cimas del país y que había también a la entrada de algunas iglesias. Recuerdo también que, al pie de la cruz, había una mesita de piedra destinada a celebrar misas de campaña. En la cruz figuraban los nombres de los muertos que lucharon en el bando franquista».

Plaza Aita Donostia

Apunta Luis B.: «Tres aspectos más que aún no se han mencionado sobre la mala ejecución de la plaza Aita Donostia. Por un lado, la realización de una nueva rotonda en cuesta con los riesgos que conlleva. Por otro, el torcer dos carriles rectos que van de la avenida Madrid a Anoeta que desembocan a la plaza (hay sitio suficiente para que siguieran rectos). Por último, obligar a los conductores que bajan de Hospitales hacia la avenida de Madrid a ir hacia el paseo de Zorroaga. Para esto gastamos el dinero. Responsabilidades».