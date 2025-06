Sirimiri: Depositar basura para que otros la saquen del contenedor

DV Sábado, 7 de junio 2025, 08:47 Comenta Compartir

Parking de Okendo

J. M. V. de S. escribe: «El sábado 31 de mayo mi mujer y yo entramos hacia las 16.30 con nuestro ... coche en el parking de Okendo. A la vuelta del cine, hacia las 18.45, tratamos de volver a casa y en el parking encontramos un gran revuelo de personas enfadadas ante las distintas máquinas de pago que no funcionaban. Aparentemente no había más que una persona de atención al cliente y lo que parecía un problema se convirtió pronto en un caos. Los extranjeros, muy numerosos, no comprendían nada de lo ocurrido y nadie se lo explicaba. Ni el 112 ni el 092 de la guardia municipal aceptaron intervenir. Localizamos a unos agentes municipales que amablemente se ofrecieron a mediar para que se levantaran las barreras pero nos dijeron que era una 'empresa privada' y no podrían obligarles. Luego desaparecieron en aquel tumulto y no los vimos más. Al cabo de mucho rato aparecieron unos agentes de movilidad para impedir que entraran más coches al parking. Lógico, puesto que habría quizás más de 100 vehículos tratando de salir sin conseguirlo, a bocinazos desde hacía más de una hora. Al cabo de un rato los de movilidad también desaparecieron y los coches seguían tratando de entrar. En resumen hacia las 20.15, tras hora y media de gritos y esfuerzos en un caos de personas justificadamente enfadadas que amenazaban con romper las barreras, conseguimos salir. La empresa carece de los medios y de la organización para garantizar el servicio y, más importante, para garantizar la seguridad de un aparcamiento que es como un laberinto, mal señalizado y finalmente peligroso en casos de emergencia. El Ayuntamiento sabrá sobre la concesión pero al menos yo no volveré a entrar con mi coche allí. Si hay una emergencia (esta vez casi lo fue), ese aparcamiento es una ratonera peligrosa».

Tocón en el parque Baltasar de la Hera comenta: En el parque infantil situado junto al frontón del Antiguo, se ha cortado un árbol y han dejado en el centro de los juegos infantiles un 'tocón' de unos siet u ocho centímetros de altura, de madera dura y bordes vivos, con su entronque metálico. Todo con riesgo para los niños que juegan en ese suelo de goma tan bien cuidado y blando. Resulta impropio lo citado, además con el riesgo de golpeo de algunos de los infantes que se entretienen con sus juegos». Tiempo de semáforos Jesús Manuel pregunta: «¿No hay nadie en el Departamento de Movilidad con un poco de sentido común? El Centro está todo patas arriba y para los que vamos desde el Antiguo es una tortura. Ahora cortan también Arrasate, además de Easo. Pero, eso sí, Manterola en su cruce con Zubieta el semáforo siempre rojo o ámbar. ¿No hay forma de agilizar este paso? Y luego la ratonera de Urbieta ¿No hay una cabeza con un mínimo sentido para darse cuenta de que con el caos de tráfico de la zona podrían al menos dar más tiempo semafórico para que circulen los vehículos por esta calle? ¿No podrían abrir el paso por la avenida hacia Gros? Pasan los meses, se agrava el atasco y nadie mueve un dedo ¿No se pueden sustituir los semáforos por agentes, mientras duren las obras?».

