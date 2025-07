Sirimiri: La ciudad es comida por los hierbajos

Aparcar en Loiola

Aitor protesta: «Transformación, sí. Pero con premio al que logre aparcar. En Loiola llevamos años perdiendo plazas de aparcamiento. Y seguimos. ... En un barrio sin apenas garajes, se aplica la misma transformación urbana que en zonas donde sí los hay. Igualdad total, aunque aquí el coche duerma en la calle… si encuentra hueco. Con el final de las obras en Ciudad Jardín caerán las 130 plazas que hay enfrente de la Kulturetxea. A cambio, algunas calles nuevas con aparcamiento… y más vecinos con coche, claro. La cuenta no sale. Y por si fuera poco, hay varias plazas de aparcamiento en zona roja, es decir de uso comercial. En un barrio con cuatro tiendas contadas. ¿Decoración urbana? Hace unos 15 años se rechazó construir un parking subterráneo. Entonces sobraban plazas. Visión de futuro, justita. Transformar mola. Pero más cuando no tienes que hacer un máster para encontrar dónde dejar el coche».

Ladrón de paraguas

Denuncia N. U.: «Miércoles, jarreando. Entramos sobre las 11.30 horas a un conocido bar cerca de la Avenida, con clientela respetable y de postín, trabajadores de los múltiples bancos, oficinas, notarías, etc., de la zona, en su café de media mañana. Gente de la que esperas o supones una cierta educación. Lo opuesto a chungos. Nada más entrar nos dirigimos a la barra y seguido miro al paragüero para darme cuenta de que en menos de dos minutos nos han robado el paraguas. Esa bonita tradición donostiarra de robar paraguas en tiendas y bares, haciendo la puñeta al que lo llevaba. ¿Y os quejáis de la juventud, cuando vosotros actuáis así? Absoluta falta de respeto al prójimo, egoísmo puro. Criad así a vuestros cachorros, la sociedad os lo agradecerá. Y de toda formas ¿qué hago yo ahora? ¿Me comporto como ese o esa indeseable y robo otro al salir? ¿O me comporto como debe ser y pongo en riesgo de neumonía a mi acompañante de 87 años? No voy a volver a dejar un paraguas en el paragüero nunca más, llevo ya muchos robados, me lo llevaré a mi mesa o lugar en la barra y sólo espero que una de esos manos largas se resbale con el chorretón de agua que dejo y se rompa los dientes».

Más árboles

Comenta Candela Laso: «Sobre los árboles Aita Donostia, comparto las críticas que está recibiendo la jardinería de la remodelada plaza Aita Donostia. Han dejado los laterales de la plaza en el paseo de Zorroaga y la avenida de Madrid, por donde precisamente pasa el tráfico, sin árboles ni vegetación, lo cual es incomprensible porque es donde más falta hace. La plaza sería mucho más agradable para los peatones si se plantaran árboles y plantas en los mencionados laterales para que hubiera una separación vegetal de la plaza con el tráfico».

No a la marquesina

Dice Carlos Idarreta: «Sorprende que el Ayuntamiento haya colocado una marquesina de hierro totalmente innecesaria en el lateral del Ayuntamiento donde van a inaugurar Udalinfo. El magnífico edificio, que es el antiguo Gran Casino donostiarra, es el más bonito que tenemos en toda la ciudad y goza de máxima protección en sus fachadas. Teniendo en cuenta todo esto, es obvio que está fuera de lugar la colocación de una marquesina, la cual rompe totalmente la estética de la fachada lateral hacia el Boulevard. Dicha marquesina jamás sería autorizada en comercios o portales históricos de la Parte Vieja y del Centro, por lo que no es de recibo que el Ayuntamiento se salte sus propias reglas de protección de patrimonio y deterioro de una manera tan agresiva hacia la estética del bellísimo edificio del Ayuntamiento, una joya arquitectónica que debería tener más consideración y debería de proteger al máximo, más siendo algo tan visible».