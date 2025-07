Sirimiri: Basura en la calle Arrasate 41

DV Miércoles, 16 de julio 2025, 06:31 Comenta Compartir

Apertura de Easo

Comenta Ascen: «El viernes paseé por el tramo recién estrenado de la calle Easo y agradezco de paso que vuelvan los ... buses por esa calle, especialmente el 28 al que tanto hemos echado de menos muchos ciudadanos que no hemos podido desplazarnos a esa zona del Centro en mucho tiempo. Sin embargo, he detectado que precisamente después de tanto tiempo y sabiendo que la calzada iba a estrecharse a un solo carril para el paso de taxis y motos, amén de los buses, no se haya previsto una entrada dentro de la acera en las paradas (por ejemplo a la altura de la Tahona) para que cuando el bus recoja o bajen los viajeros, este no interrumpa el paso de los vehículos que pudieran ir por detrás. Considero que una entrada especial para el bus con su marquesina y que no interrumpa las terrazas de los hosteleros hubiera sido posible y la calle y los usuarios ganarían mucho más».

Aita Donostia Escribe Carlos Idarreta: «La jardinería de Aita Donostia está quedando muy bien, mis felicitaciones al Ayuntamiento. Se agradece mucho tener plazas con árboles y vegetación, y más con las acuciantes y prolongadas olas de calor que cada vez son más frecuentes, ya que estas plazas verdes sirven como refugio ciudadano. Sin embargo, es una pena que en Aita Donostia, en el lateral de la plaza que da a la carretera de la avenida de Madrid, no se hayan colocado árboles, siendo precisamente la zona donde más se necesita para que la plaza quede más separada del ruido y la contaminación del tráfico. En el parterre existente ruego que se colocan árboles y plantas altas, tal y como hay en el lado contrario, donde está el colegio del Carmelo. Si se colocasen una hilera de plantas altas y árboles junto a la carretera de la avenida de Madrid, la plaza quedaría mucho mejor al estar separada parcialmente con una barrera vegetal del intenso tráfico de la avenida de Madrid, y sería una plaza mucho más agradable para los donostiarras». Más de Benta Berri Dice José Luis Alonso Murillo: «Corroborando el Sirimiri del pasado miércoles del Sr. Imanol Arruti sobre el calor en el gimnasio de Benta Berri, puntualizar lo siguiente: Este calor lo venimos soportando desde años. El año pasado vino la ambulancia para atender a una persona que se desmayó al salir del gimnasio. Hay tanto calor porque no ponen el aire acondicionado, y la extracción no está a una temperatura adecuada, si no a la que indica la empresa que tiene contratado el servicio de consumo eléctrico, y ahí si que es Benta Berri tropical. Este año el calor es insoportable y lo que dicen los empleados, que también sufren las consecuencias, es que es una avería que tienen y la empresa encargada de solucionar no viene, como si no hubiese otras. Y así hemos estado durante los últimos meses. Ni patronato, ni Ayuntamiento hacen caso a las peticiones mandadas. Luego cuando pase algo llegarán los llantos. Si no tiene solución, por favor, cierren el polideportivo y nos ahorraran sufrimiento y posibles momentos que lamentaremos». Verja Alderdi Eder Dice Luis Manterola: «La mayoría de los jardines de Alderdi Eder tienen rotos la verja que debía de protegerlos, para que no acceda la gente ni los perros. ¿Por qué se rompen? Porque la máquina que va a cortar 4 metros cuadrados de hierba pesa mucho y es más fácil romperlos que levantar la maquinita». Pivote doblado Indica Blanca: «En el paso de cebra de Catalina de Erauso, a la altura de la plaza de los Etxeberri, cerca de Carlos I, hay un pivote doblado en la acera justo a la salida del paso de cebra que es una auténtica trampa para invidentes. Por favor, retírese lo antes posible».

