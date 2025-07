Sirimiri: Arqueta hundida en el paseo Mikeletes

Movilidad en scooter

Protesta Txuz Muñoz: «Soy una persona que transita en la ciudad con scooter, por tener la movilidad reducida. Mi scooter ha ... tenido tres averías provocadas por el lamentable estado de las calles. Pavimento roto, rebajes imposibles y suciedad, mucha suciedad. Invito al concejal del ramo y al señor Goia a que alquilen una scooter y se den un paseo por la Avenida, Gros, Jaialai, Ategorrieta... Se les caería la cara de vergüenza. Y cada vez hay más personas con silla de ruedas, andadores, muletas, scooters... Pónganse las pilas».

Normas en la playa

Reclama Gabriel Sola: «Muchos donostiarras nos hemos criado con unas normas básicas en la playa, incluso llegamos a conocer a los guardias municipales de playa. Eso nos ha hecho crecer con normas y, gracias a ellas, hemos conservado una esencia y una forma de mantener lo que tenemos. A día de hoy, vale todo, no se ve un solo guardia en la playa y tenemos que ver mesas de camping, tiendas y reguetón a todo volumen. Ya no puedes decir a nadie que para jugar a fútbol hay que ir a la zona deportiva, como antiguamente. Lo siguiente es el efecto llamada. Como puedo hacer lo que me de la gana, mañana vengo con mas gente».

Estación de buses

Critica Francisco Aedo: «Es una vergüenza las enormes carencias que presenta nuestra impresentable estación de autobuses, unas carencias que se agudizan en verano por la gran cantidad de gente que la utiliza al ser extremadamente pequeña y sin aire acondicionado. No se puede ni respirar, es tremendo. Ahora tenemos la oportunidad de derribar las paredes entre la estación y el nuevo pasadizo para ampliar espacios, que sea menos agobiante, incluso se podrían sacar al nuevo pasadizo las escaleras de bajada a los andenes y los negocios, quedando así una instalación mucho mejor y más amplia. Tenemos la peor estación de las capitales de alrededor y, paradójicamente, es la que más se utiliza. Urge una solución rápida. Aprovechen las oportunidades que da el nuevo pasadizo para ampliarla y que sea menos agobiante».

Propina en hoteles

Comenta una lectora: «Me ha llamado la atención la carta en la que un recepcionista de hotel está molesto porque ya no se dejan propinas en bares y hoteles. En todos los trabajos hay gente que trabaja con simpatía, empatía y generosidad, además de profesionalidad, y sin embargo no están esperando la propina, sino que lo hacen porque son buenos profesionales y sobre todo buenas personas. Por otra parte, todo el mundo debería tener un salario justo acorde a su trabajo, y si ese es el problema, se debería luchar por otros medios sin echar la culpa de su problema económico a la población».

Agradecimiento

Flor Oria nos envía estas líneas: «Queremos agradecer de corazón la profesionalidad y cuidados que nos están brindando desde el servicio de asistencia domiciliaria del ambulatorio de Gros. Un trato humano, profesional y cercano. Sentirse arropado por un equipo tan competente, a los que ya somos muy mayores, nos da seguridad y bienestar. Muchísimas gracias por vuestra predisposición y amabilidad de parte de la familia Gaztañaga Oria».