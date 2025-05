Sirimiri: abierto el nuevo paso de cebra de la Avenida

Calle Marrutxipi

Escribe Fernando Antero: «En los números impares de la calle Marrutxipi finaliza la acera a la altura del número 57. Existe un trozo que ... no tiene continuidad, lo cual hace muy dificultoso el acceso con sillas de ruedas, coches de niños, etc... Al salir de casa, o bien vas por la carretera con el consiguiente peligro o hay que cruzar forzosamente al otro lado (al de los pares) y hay que tener en cuenta que están los coches aparcados y es muy difícil hacerlo. Me consta que hace tiempo se personaron del Ayuntamiento y comprobaron la situación, pero no se ha procedido a solucionar el problema».

Plaza Zaragoza

Comenta Ignacio Subijana: «Acabo de ver el proyecto para la plaza Zaragoza. ¿Es en serio? No me puedo creer que ni los vecinos, ni nadie, haya aprobado semejante cosa para la plaza Zaragoza. Admitiendo la participación ciudadana, ¿quiere eso decir que todos podremos opinar de lo que se haga en el entorno de nuestras casas? A mí no me han consultado nunca por ningún proyecto. Pero aunque no viva en la plaza Zaragoza, esta era la plaza más bonita, idílica y con encanto de todo San Sebastián. ¿Están seguros con lo que pretenden hacer? No he visto un esperpento semejante en mi vida».

Línea 28 por Easo

Propone Alex: «En referencia a la noticia de que Dbus está pensando qué línea vuelve a entrar por la calle Easo, quiero pedir que sean las tres para que volvamos a la situación anterior a las obras del metro. Si eso no puede ser, pediría que se nos explicara el porqué de no volver a la situación previa, y que, en ese caso, sea la línea 28 la que entre por Easo, que es la que más frecuencias ofrece y la que tiene un horario más extendido. Ademas de esas razones, también es la línea que no tiene parada a la altura del puente María Cristina, por lo que pasa sin parar desde el final de la calle Prim hasta la calle Okendo. Espero que en eso se nos escuche a los vecinos del Centro. Y para ello, pediría que desde las asociaciones y desde los propios vecinos, se insista en esta petición desde cualquier medio a su alcance».

Piedras en Ondarreta

Escribe Enrique: «Un verano más, las máquinas de trasvase de arena han vuelto a dejar un escalón artificial muy pronunciado cerca de la orilla, que el mar no puede remontar, salvo oleaje muy fuerte. Resultado, que las mareas, al no poder distribuir la arena de forma natural como en invierno, acaban cribando la zona hasta desenterrar las molestas piedras que ya han empezado a salir y que dentro de 15 días o menos, media playa será intransitable para andar por la orilla. Y así todos los veranos».

Embudo en Errondo

Escribe José Larrañaga: «Todos los días se forma al final del paseo de Errondo, al comienzo de la mañana, un atasco de vehículos. El motivo no es otro que la supresión de uno de los dos carriles que había hasta la remodelación de la plaza Aita Donostia, a la altura de la torre de Anoeta. La supresión de un carril se debió a que el Ayuntamiento creó en este punto una parada de taxis. En esta parada nunca ha habido un taxi esperando clientes. Y digo nunca porque lo he comprobado día sí día también. Pregunté a dos taxistas de las dos compañías donostiarras y ambos me contestaron que ellos no habían solicitado esa parada al Ayuntamiento. Y es más, uno de ellos hizo la misma pregunta a un responsable del Ayuntamiento y le respondieron que 'nosotros ponemos las paradas donde nos da la gana'. Pues eso, que ya ven el origen diario del embudo de Errondo. Que se sepa».