El viejo edificio ya ha sido prácticamente demolido en su totalidad. A.M.

Una sentencia dicta que la promotora ABU debe pagar 1,5 millones al Ayuntamiento

Recurrió la cantidad exigida en la licencia para construir 22 pisos en el antiguo edificio de Telefónica de plaza de Cataluña

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:55

El antiguo edificio de Telefónica en la plaza de Cataluña se transforma en 22 pisos exclusivos. La promotora ABU deberá pagar 1,5 millones al ... Ayuntamiento por la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la ordenación urbanística de la operación. Es lo que estableció la licencia de obras –la cantidad inicial ascendía a 1.751.446 euros, pero fue rebaja al estimarse parcialmente el recurso de reposición– , una cantidad que fue recurrida por la promotora. El Juzgado contencioso-administrativo número 1 de la ciudad ha desestimado el recurso y ha dado la razón al Ayuntamiento. La promotora estudia la presentación de un recurso de apelación.

