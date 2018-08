«Si te gusta la música electrónica, no necesitas alcohol» A sus 17 años, Telmo Esnaola sueña con abrirse camino en el mundo de la música de baile. / MICHELENA Telmo Esnaola, joven DJ que pinchará en la terraza del Kursaal el lunes 13 MIKEL G. GURPEGUI Domingo, 12 agosto 2018, 09:59

Para él, la Semana Grande es la diskofesta en las terrazas del Kursaal. Allí bailaba hasta que el año pasado se pasó al escenario, dentro de la Muestra de Jóvenes DJ's. Mañana reincidirá, con la novedad de ofrecer un tema propio. Hablamos con Telmo Esnaola, donostiarra de 17 años a punto de estudiar Ingeniería Informática, sobre la música de baile, su pasión.

- ¿Cómo entraste en este mundo de pinchar discos?

- Con doce años empecé a escuchar música electrónica. Me vi Tomorrowland y todos los grandes festivales en YouTube. Me encantó cómo pasaban de una canción a otra, de un modo tan fluido. Me compré una mesa de mezcla pequeña, me puse a probar y empezaron a salir cosas. Se aprende con la práctica, horas y horas hasta que sale.

Cuatro clásicos El helado de... Chocolate Los fuegos, desde... 'Ocho bancos' en Aiete Su mejor momento de la Semana Grande Cuando pincho música Y el peor momento Ninguno; si algo no me atrae, no voy

- La única vez que has sido disc-jockey con público fue en la Semana Grande anterior. ¿Cómo fue?

- Increíble. Fue una sesión que estuve casi un año preparando, recopilando la música... y al final salió super bien. Lo bueno de abrir la diskofesta como telonero es que empiezas con la pista medio vacía. Para cuando se llenó ya tenía más confianza, porque antes de empezar estaba nerviosísimo. Pero le di al play, alguien gritó mi nombre y todos los nervios se convirtieron en adrenalina, confianza y ganas de sacar la sesión adelante.

- Los DJ's no creáis música, pero ¿os consideráis creadores?

- Hay dos facetas. Está el que crea música electrónica, algo en lo que también trabajo desde hace menos tiempo. Y está el DJ, que mezcla canciones. Crear como tal, no crea, pero crea sensaciones. El buen DJ tiene que saber qué canción poner en cada momento. Ni todo el tiempo 'hits' ni sólo música desconocida. Tienes que 'leer la pista', saber qué necesitan... y dárselo.

- ¿Te sientes libre a la hora de elegir la música o manda el público?

- Te tienes que adecuar, pero hasta que la gente está a tope. Cuando has conseguido que salten todo el rato, ya puedes poner lo que quieras. El año pasado puse por equivocación una canción de los años 80 lentísima y siguieron saltando.

- ¿Cómo es el público de la terraza del Kursaal?

- He formado parte de él hasta hace dos años y sé lo que quieren. Hay profesionales con los que a veces la gente no baila y con los de la muestra, sí. Pero porque somos de ahí y estamos poniendo lo que nos gustaba que pusiesen.

«Ya no te apetecen los fuegos y todavía no puedes ir a discotecas: la diskofesta es el sitio»

- La diskofesta se ha convertido en el espacio festivo para la chavalería de 13 a 18 años.

- Es que hay edades en que ya no te apetecen los fuegos artificiales y todavía no puedes ir a bares o discotecas. La diskofesta es nuestro sitio, en el que nos encontramos. Yo me pasé cuatro años yendo todos los días.

- Segunda participación en la Muestra de Jóvenes DJ's. ¿Agradecido?

- Mucho. Es la única manera que tengo ahora de pinchar fuera de casa. Cuando tenga 18 años, y sin desatender mi carrera, podré intentar hacerlo en las pocas discotecas y pubs en que hay disc-jockey.

- El año pasado llamaron a evitar letras machistas. ¿Qué te pareció?

- Pensaba que era un rumor. A mí no me dijeron nada y de hecho puse una canción de reggaeton. Lo que pasa es que esas canciones machistas las pones en una discoteca y la gente se pone loca. Es complicado prohibir lo que gusta. Pero el reggaeton es una moda que pasará.

- ¿Y por qué no hay chicas DJ?

- No las hay de momento aquí, pero a nivel internacional y profesional cada vez hay más. Tampoco es un tema que puedas forzar. Si se quieren presentar, ya lo harán.

«Cuando has conseguido que salten todo el rato, ya puedes poner lo que quieras»

- El Ayuntamiento ha anunciado una mayor vigilancia del consumo de alcohol en menores.

- El problema está en las primeras borracheras, en los niños que beben por primera vez y no saben ni lo que toman. La verdad es que es difícil controlar; se puede sacar alcohol de cualquier lado. Siempre se asocia la fiesta con la bebida pero realmente no te hace falta. Si te gusta la música electrónica como a mí, no necesitas alcohol.

- Has comentado que también haces música propia.

- Sí, llevo año y medio haciendo música electrónica. De hecho, acabo de terminar una canción mía, que voy a poner en el Kursaal para probar si tiene el sonido profesional que quiero alcanzar.