En Donostia, no hay fiesta sin buena comida

Ningún donostiarra celebra nada sin una mesa y un mantel. La gastronomía y comer con los amigos, en general, forma parte de nuestro ADN y ... en la Semana Grande no podía ser de otra manera.

Cualquier donostiarra adulto te dirá, probablemente, que el momento más importante de esta semana de fiestas es la cena de la Víspera de la Virgen, cuando el 'cocinillas' de cada cuadrilla se esmera sacar lo mejor de sí mismo sin escatimar en buen producto y en esfuerzo para sorprender a sus invitados.

Pero lo cierto es que la Semana Grande, al margen de esa cena 'formal', ofrece un sinfín de alternativas para disfrutar de la gastronomía. Obviamente, ahí está, como siempre, la amplia oferta gastronómica que los hosteleros y cocineros de la ciudad mantienen entre las mejores del mundo, pero durante estos días se suman otras cosas.

Por ejemplo, los concurso de cocina que cada año reúnen más adeptos y se convierten en una gran opción para disfrutar de platos típicos de nuestra gastronomía. Los hay de paella, de merluza en salsa verde, de marmitako, e incluso uno que invita a cocinar en familia, como el que tendrá lugar en la Calle Elkano el día 18.

Tras el éxito del año pasado, que vivió su primera edición, hay que destacar el concurso de txipirones en su tinta. Ese clásico donostiarra que tiene el 'copyright' de José Juan Castillo no podía faltar entre los concurso que ya estaban. Otros ya son históricos, como el de Marmitako, que vivirá su decimoséptima edición y que servirá para cerrar la Semana Grande gastronómica el día 16.

No te pierdas Un concurso de cocina con historia Es otro de los clásicos de esta Semana Grande y el más longevo de los concursos de cocina. El Concurso Aste Nagusia de Marmitako vive su decimoséptima edición y congrega a auténticos artistas de este plato tan nuestro. El que se acerque podrá degustar los mejores marmitakos de la ciudad. Dónde y cuándo: Calle Elkano. Sábado 16, a las 11 horas

Todo tipo de comida a todas horas Es imposible no dar con algo que te guste si te pierdes por el Kursaal cualquier día de esta Semana Grande, a cualquier hora. Allí estarán instaladas las 'food trucks', que te prepararán un bocado al momento. Dónde y cuándo: Terraza Urumea del Kursaal. Todos los días, durante todo el día.

Los mejores productos La calle Loiola volverá a ser cada día el escenario del Mercado Especial de Productos Agrícolas de Euskal Herria, donde nuestros baserritarras venderán lo mejor de lo que producen con sus propias manos en sus huertas y caseríos. Dónde y cuándo: Calle Loiola. Todos los días, de 9 a 14 horas.

Este carrusel de concurso comenzará con el de Paella en la Plaza Catalunya y también pasará por El Antiguo, puesto que en la calle Matía volverá a tener lugar el de merluza en salsa verde, que será el día 15 por la mañana, para quienes se hayan quedado con ganas de comer o cocinar después de la cena de la Víspera de la Virgen.

Los amantes de la buena cocina y de cocinar bien harán por pasarse por la calle Loiola en busca del mejor producto. Allí nuestros baserritarras montarán el XII Mercado Especial de Productos Agrícolas de Euskal Herria. Desde queso, hasta miel, pasando por tomates o piparras. Lo mejor de las huertas y los baserris que nos rodean estará a la venta allí.

Food Truck para todos

El mercado y los concurso de cocina nos acercan a la parte más tradicional de la gastronomía, pero quien disfrute de la comida más innovadora e internacional bien hará en pasarse por el Kursaal. Allí, en la terraza Urumea, estarán apartados los denominados Fud Trucks. Pequeñas furgonetas convertidas en cocinas ambulantes en las que se puede degustar desde un taco mexicano hasta comida tailandesa.

Un paseo por la terraza del Kursaal puede suponar un interesante viaje gastronómico por el mundo. Sin duda, hay comida para todos los gustos y en un formato fácil de comer que nos permitirá disfrutarla mientras andamos o sentados en el muro del espigón degustando una cerveza o un refresco.

Habrá hamburguesas, pizzas, ensaladas, perritos calientes, torradas, focaccias, empanadas, bocadillos gorumet, comida asiática, mexicana, crepes, zumos, batidos, infusiones... Es imposible no encontrar tu favorito.

Estará abierto todos los días y prácticamente a todas horas. Allí te prepararán al momento ese tentenpié si lo que quieres es comer y seguir con el intenso programa que la Semana Grande vuelve a poner a disposición de todos los donostiarras.

Un programa, en el que, como no podía ser de otra manera en una ciudad como esta, la gastronomía vuelve a estar en el centro y nos invita a disfrutar de ella. Que aproveche.