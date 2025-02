Secundino Esnaola y Bermingham estrenan en mayo el primer cruce con resalto de Donostia

En su afán por mejorar la seguridad vial, el Ayuntamiento inicia este viernes las obras del que será el primer cruce de calzadas con ... resalto de la ciudad. Se ubicará en la confluencia de las calles Secundino Esnaola y Bermingham y favorecerá el calmado del tráfico en este punto neurálgico de Gros.

Según explica el concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García, la actuación vendrá acompañada de una ampliación de las aceras que delimitan el cruce, con orejas que reducirán la anchura de la carretera y obligarán a los vehículos a aminorar la marcha. El límite de velocidad en toda el área de la intervención se fijará en 10 kilómetros por hora, de lo que se informará a los conductores con señalización tanto vertical como horizontal.

Elevar quince centímetros el cruce entre Secundino Esnaola y Bermingham conllevará asimismo una reordenación de los espacios reservados para motos. Ya no se podrá aparcar en las curvas, como hasta ahora, y los motoristas deberán estacionar sus vehículos en las zonas que se habilitarán a ambos lados de estas calles justo antes de los pasos de cebra de entrada a la intersección. El único aparcamiento de motos que se mantendrá es el rectangular existente a la altura del ceda el paso de Bermingham. También se cambiará de acera la plaza nominal para personas con discapacidad que hay en el lado de los pares de Secundino Esnaola y se colocará un aparcabicis.

Ampliar

El delegado del PSE avanza que la obra se completará con el desplazamiento de los pasos de cebra para situarlos más cerca del itinerario natural de cada acera. Los pasos peatonales serán más cortos y todo el cruce se elevará a la misma cota que las aceras.

Ocho semanas de trabajos

Los trabajos durarán ocho semanas y estarán finalizados para el mes de mayo, si bien las labores de asfaltado y pintado dependerán de la meteorología. El presupuesto asciende a algo más de 70.000 euros, de los que casi 35.000 corresponden a la obra civil propiamente dicha y 14.500 al asfalto, la señalización horizontal y las nuevas barandillas.

Esta actuación de mejora de la accesibilidad se suma a las que ya están en marcha en el propio barrio de Gros y otras que se acometerán en diferentes zonas de la ciudad y que consisten principalmente en ampliaciones de aceras, rebajes de bordillos y colocación de baldosas podotáctiles que facilitarán el día a día a las personas con movilidad o capacidad visual reducidas.

Los pasos de cebra se desplazarán unos metros para acercarlos a los itinerarios naturales de los peatones

Se ha realizado un «exhaustivo» trabajo de campo recorriendo diferentes ámbitos del municipio y anotando las deficiencias observadas. Se ha analizado el estado de los pasos peatonales y los principales problemas detectados en materia de accesibilidad son que el paso no se encuentra rebajado hasta cota cero o no lo está del todo, que no está correctamente señalizado o que tiene el pavimento roto o deteriorado, lo que puede provocar caídas.

También se ha considerado necesario sacar orejas en muchos de los pasos existentes para que el peatón pueda tener «mejor visibilidad del vial», así como la ejecución de pasos elevados para que los vehículos reduzcan la velocidad, medidas ambas que aportarán seguridad al peatón.

En base a las conclusiones de este estudio y el criterio de los técnicos municipales, se apuesta por realizar obras en puntos de Amara, Antiguo, Centro, Intxaurrondo, Ategorrieta, Herrera y Egia, además de Gros. La inversión total en esta campaña alcanzará los 1,4 millones.