Imagen actualizada de la estación soterrada Amara-Easo.

El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026

Las obras de la pasante de Donostia esperan acabarse en la primera mitad del año, tras lo que vendrán unos meses de pruebas antes de inaugurar la línea bajo La Concha

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:00

El mes que está cerca de concluir es el último o penúltimo agosto con el servicio del Topo de Euskotren como se conoce. Las obras ... de la línea que recorrerá el centro de San Sebastián por su subsuelo a modo de metro y que enlazará la estación de Lugaritz con la de Anoeta mediante un nuevo recorrido subterráneo por Benta Berri/Universidades, Centro/La Concha y una nueva estación soterrada en Amara-Easo, avanzan con paso firme y a la vuelta de las vacaciones tendrán lugar varios hitos que permitirán a los futuros usuarios visualizar que la puesta en marcha del nuevo Topo está cada vez más cerca.

