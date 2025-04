Un programa de inserción logra que el 44% de mujeres en situación vulnerable encuentre empleo

«La confianza que nos han dado nos hace creer que somos capaces de encontrar trabajo»

María Mónica Rivero y Carmen Yamileth Soriano son dos mujeres que ya han participado en Emaktiva. Agradecen los conocimientos adquiridos para encontrar trabajo y subrayan que gracias al programa han recuperado la confianza en sí mismas. «Nos han animado, nos han mostrado que tenemos muchas virtudes y que tenemos que creernos que somos capaces de encontrar trabajo».

Carmen tiene 50 años, estudió secretariado, está especializada en la atención sociosanitaria y gracias a Emaktiva está trabajando en el colegio Salesianos (Intxaurrondo). Cuenta que haber estado desempleada durante tiempo le llevó a tener ansiedad y depresión. «Soy madre soltera y no trabajar me llevó a una situación económica y familiar compleja. Pero tras una llamada de Lanbide y llegar a Emaktiva le pude dar la vuelta a la situación», dice. Reconoce que fue «el apoyo mental y la confianza que me dieron lo que me ha servido para resurgir». Tal es así que ya sueña con montar su propio negocio de venta de productos de alimentación. «No sé cuándo, pero lo voy a lograr».

María tiene 44 años, es licenciada en Derecho y tiene un máster de Gestión de Empresas Marítimo Portuarias. Cuando llegó a Emaktiva lo primero que hicieron fue actualizar su currículum y recibió charlas individuales. «Siempre con mucho positivismo. Me ayudaron a buscar ofertas y me acompañaron a ferias de empleo». Logró volver al mercado laboral «después de estar una época larga parada». Ha estado trabajando 15 meses en dos empresas diferentes desde entonces. Ahora busca trabajo, «estoy animada y espero hacerlo pronto».